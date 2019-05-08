ГПУ направила до суду обвинувальний акт стосовно фігурантів у справі Гандзюк
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно п’яти осіб, які обвинувачуються у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк. Про це повідомляє прес-служба ГПУ, передає УНН.
"Генеральною прокуратурою України 07.05.2019 затверджено та направлено до суду для розгляду по суті обвинувальний акт у кримінальному провадженні, яке розслідувалось ГСУ СБУ стосовно п’яти осіб, які обвинувачуються у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть херсонської громадської активістки Катерини Гандзюк", - йдеться у повідомленні.
Державне обвинувачення у справі буде підтримувати Генеральна прокуратура України.
У виділеному кримінальному провадженні стосовно інших співучасників злочину та у кримінальних провадженнях за фактами підпалу лісу, зловживань службовим становищем службових осіб, що потягли збитки в особливо великих розмірах під час будівництва шляхопроводу та інфраструктури аеропорту в м. Херсоні досудове розслідування триває.
Нагадаємо, підозрюваного у вбивстві активістки Катерини Гандзюк Ігоря Павловського суд відпустив під домашній арешт та зобов’язав носити електронний браслет.
Як повідомляв УНН, напад на Гандзюк стався 31 липня: жінку облили невідомою речовиною у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Кримінальне провадження за фактом вчинення замаху на активістку передали до центрального апарату Служби безпеки України.