Убивство Гандзюк: суд відпустив підозрюваного Павловського під домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Підозрюваного у вбивстві активістки Катерини Гандзюк Ігоря Павловського суд відпустив під домашній арешт та зобов’язав носити електронний браслет. Про це у Facebook написав адвокат Масі Найєм, передає УНН.
“Таке рішення прийняв суддя, задовольняючи клопотання прокуратури. Тепер він не утримується в СІЗО. В нього домашній арешт із обов’язком носити браслет”, — написав адвокат.
Як зазначає Найєм, якщо з підозрюваним Павловським щось станеться — “це буде виключно за мовчазної згоди СБУ та ГПУ”.
На думку адвоката, справу Гандзюк “намагаються поховати”.
Нагадаємо, у справі вбивства активістки Катерини Гандзюк затримали й арештували колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука Ігоря Павловського.
Раніше органи досудового розслідування змінили підозру Владиславу Мангеру на ч.3 ст. 27 та ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 121 КК України як організатору злочину, скоєного за попередньою змовою групою осіб.
Також, у зв’язку з отриманням нових оцінених викриваючих доказів змінено підозру на ч.2 ст.28, ч.2 ст.121 КК України ще п’ятьом обвинуваченим у цій справі — В’ячеславу Вишневському, Віктору Горбунову, Володимиру Васяновичу, Микиті Грабчуку та Сергієві Торбіну.
Як повідомляв УНН, 31 липня невідомі облили Гандзюк кислотою, внаслідок чого вона отримала хімічні опіки понад 30% шкіри. Вона перенесла 11 операцій, однак не витримала важкої травми. Активістка померла 4 листопада у лікарні, де вона перебувала протягом останніх місяців.