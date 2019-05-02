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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 112425 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 115108 просмотра

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7 марта, 13:58 • 115913 просмотра

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7 марта, 08:52 • 144966 просмотра

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7 марта, 06:35 • 115665 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140458 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:07 • 130381 просмотра

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6 марта, 14:10 • 130399 просмотра

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Убийство Гандзюк: суд отпустил подозреваемого Павловского под домашний арест

Убийство Гандзюк: суд отпустил подозреваемого Павловского под домашний арест

Киев  •  УНН

 • 10859 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Подозреваемого в убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского суд отпустил под домашний арест и обязал носить электронный браслет. Об этом в Facebook написал адвокат Маси Найем, передает УНН.

"Такое решение принял судья, удовлетворяя ходатайство прокуратуры. Теперь он не содержится в СИЗО. У него домашний арест с обязанностью носить браслет", - написал адвокат.

Как отмечает Найем, если с подозреваемым Павловским что-то случится - "это будет исключительно при молчаливом согласии СБУ и ГПУ".

По мнению адвоката, дело Гандзюк "пытаются похоронить".

Напомним, по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк задержали и арестовали бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука Игоря Павловского.

Ранее органы досудебного расследования изменили подозрение Владиславу Мангеру на ч.3 ст. 27 и ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 121 УК Украины как организатору преступления, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Также, в связи с получением новых оцененных разоблачающих доказательств изменено подозрение на ч.2 ст.28, ч.2 ст.121 УК Украины еще пяти обвиняемым по этому делу - Вячеславу Вишневскому, Виктору Горбунову, Владимиру Васяновичу, Никите Грабчуку и Сергею Торбину.

Как сообщал УНН, 31 июля неизвестные облили Гандзюк кислотой, в результате чего она получила химические ожоги более 30% кожи. Она перенесла 11 операций, однако не выдержала тяжелой травмы. Активистка умерла 4 ноября в больнице, где она находилась в течение последних месяцев.

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