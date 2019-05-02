Убийство Гандзюк: суд отпустил подозреваемого Павловского под домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Подозреваемого в убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского суд отпустил под домашний арест и обязал носить электронный браслет. Об этом в Facebook написал адвокат Маси Найем, передает УНН.
"Такое решение принял судья, удовлетворяя ходатайство прокуратуры. Теперь он не содержится в СИЗО. У него домашний арест с обязанностью носить браслет", - написал адвокат.
Как отмечает Найем, если с подозреваемым Павловским что-то случится - "это будет исключительно при молчаливом согласии СБУ и ГПУ".
По мнению адвоката, дело Гандзюк "пытаются похоронить".
Напомним, по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк задержали и арестовали бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука Игоря Павловского.
Ранее органы досудебного расследования изменили подозрение Владиславу Мангеру на ч.3 ст. 27 и ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 121 УК Украины как организатору преступления, совершенного по предварительному сговору группой лиц.
Также, в связи с получением новых оцененных разоблачающих доказательств изменено подозрение на ч.2 ст.28, ч.2 ст.121 УК Украины еще пяти обвиняемым по этому делу - Вячеславу Вишневскому, Виктору Горбунову, Владимиру Васяновичу, Никите Грабчуку и Сергею Торбину.
Как сообщал УНН, 31 июля неизвестные облили Гандзюк кислотой, в результате чего она получила химические ожоги более 30% кожи. Она перенесла 11 операций, однако не выдержала тяжелой травмы. Активистка умерла 4 ноября в больнице, где она находилась в течение последних месяцев.