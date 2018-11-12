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У справі вбивства Гандзюк затримали й арештували Павловського

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. У справі вбивства активістки Катерини Гандзюк затримали й арештували колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука Ігоря Павловського. Про це повідомила у Twitter прес-секретар Генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган, передає УНН.

У справі вбивства Гандзюк затримали й арештували Павловського

“Справа Гандзюк. У суботу в Херсоні затриманий, сьогодні судом заарештований без альтернативи застави І.Павловський (ч.3 ст.27, п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 ККУ)”, — повідомила Л.Сарган.

Зазначимо, активісти називали І.Павловського посередником між виконавцями і замовником нападу.

Як повідомляв УНН, СБУ наразі працює над встановленням замовника убивства Гандзюк, відпрацьовується 12 версій.

Нагадаємо, 31 липня невідомі облили Гандзюк кислотою, внаслідок чого вона отримала хімічні опіки понад 30% шкіри. Вона перенесла 11 операцій, однак не витримала важкої травми. Активістка померла 4 листопада у лікарні, де вона перебувала протягом останніх місяців.

Справа #Гандзюк. У суботу в Херсоні затриманий, сьогодні судом заарештований без альтернативи застави І.Павловський (ч.3 ст.27, п. 4,6,11,12 ч.2 ст.115 ККУ). #ГПУ та #СБУ працюють далі

— Лариса Сарган (@SarganLarysa) 12 ноября 2018 г.

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