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Справу щодо виконавців та організатора убивства Гандзюк до кінця року передадуть до суду

Справу щодо виконавців та організатора убивства Гандзюк до кінця року передадуть до суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Кримінальне провадження стосовно чотирьох виконавців та одного організатора за підозрою у вбивстві активістки Катерини Гандзюк буде направлено до суду до кінця року. Про це сказав Генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв’ю одному з українських телеканалів, передає УНН.

“Є результати (у справі Гандзюк — ред.): чотири виконавці й один організатор. Слідство у цій частині фактично завершено. Я впевнений, що до кінця року ця частина піде до суду”, — сказав Луценко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Єврокомісар закликав знайти замовників вбивства Гандзюк

На сьогодні, зазначив Луценко, СБУ працює над встановленням замовника убивства Гандзюк, відпрацьовується 12 версій.

Нагадаємо, 31 липня невідомі облили Гандзюк кислотою, внаслідок чого вона отримала хімічні опіки понад 30% шкіри. Вона перенесла 11 операцій, однак не витримала важкої травми. Активістка померла 4 листопада у лікарні, де вона перебувала протягом останніх місяців.

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