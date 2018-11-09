Справу щодо виконавців та організатора убивства Гандзюк до кінця року передадуть до суду

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Кримінальне провадження стосовно чотирьох виконавців та одного організатора за підозрою у вбивстві активістки Катерини Гандзюк буде направлено до суду до кінця року. Про це сказав Генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв’ю одному з українських телеканалів, передає УНН.