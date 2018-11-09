Справу щодо виконавців та організатора убивства Гандзюк до кінця року передадуть до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Кримінальне провадження стосовно чотирьох виконавців та одного організатора за підозрою у вбивстві активістки Катерини Гандзюк буде направлено до суду до кінця року. Про це сказав Генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв’ю одному з українських телеканалів, передає УНН.
“Є результати (у справі Гандзюк — ред.): чотири виконавці й один організатор. Слідство у цій частині фактично завершено. Я впевнений, що до кінця року ця частина піде до суду”, — сказав Луценко.
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На сьогодні, зазначив Луценко, СБУ працює над встановленням замовника убивства Гандзюк, відпрацьовується 12 версій.
Нагадаємо, 31 липня невідомі облили Гандзюк кислотою, внаслідок чого вона отримала хімічні опіки понад 30% шкіри. Вона перенесла 11 операцій, однак не витримала важкої травми. Активістка померла 4 листопада у лікарні, де вона перебувала протягом останніх місяців.