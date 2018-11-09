Дело относительно исполнителей и организатора убийства Гандзюк до конца года передадут в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Уголовное производство в отношении четырех исполнителей и организатора по подозрению в убийстве активистки Екатерины Гандзюк будет направлено в суд до конца года. Об этом сказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью одному из украинских телеканалов, передает УНН.
"Есть результаты (по делу Гандзюк - ред.): четыре исполнителя и один организатор. Следствие в этой части фактически завершено. Я уверен, что до конца года эта часть пойдет в суд", - сказал Луценко.
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На сегодня, отметил Луценко, СБУ работает над установлением заказчика убийства Гандзюк, отрабатывается 12 версий.
Напомним, 31 июля неизвестные облили Гандзюк кислотой, в результате чего она получила химические ожоги более 30% кожи. Она перенесла 11 операций, однако не выдержала тяжелой травмы. Активистка умерла 4 ноября в больнице, где она находилась в течение последних месяцев.