Єврокомісар закликав знайти замовників вбивства Гандзюк
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Україна має встановити не лише виконавців вбивства активістки Катерини Гандзюк, а і безпосередніх замовників злочину. Про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив єврокомісар Йоханнес Ган, передає кореспондент УНН.
“Хотів би використати цю нагоду, щоб висловити співчуття родині і друзям Катерини (Гандзюк — ред.), яка померла декілька днів тому після жахливого нападу, здійсненого декілька тижнів тому. Це — дещо, що сильно шокувало нас всіх і мене особисто, і це також дещо, з чим ми не можемо прийняти, ніколи не приймемо. Ми всі повинні важко працювати, щоб прояснити цей злочин. Мова йде не лише про встановлення тих, хто вчинив вбивство, але і тих, хто дав про це наказ”, — підкреслив Ган.
Міжнародна спільнота слідкує за розвитком подій та стурбована через цей страшний злочин, зауважив він.
“Ми зробимо все, що у наших силах, щоб сприяти не лише проясненню щодо цього конкретного злочину, а і щоб захистити громадян у майбутньому. Я запропоную владі започаткувати на майбутнє оперативну групу ... щоб вирішувати такі питання на національному рівні з метою гарантувати професіоналізм на найвищому рівні щоб забезпечити незалежність, прозорість, а також можливість міжнародній спільноті бути в курсі таких справ”, — наголосив єврокомісар.
Як повідомляв УНН, сьогодні Ган пообіцяв поговорити з Порошенком про справу Гандзюк.
Нагадаємо, 31 липня невідомі облили Гандзюк кислотою, внаслідок чого вона отримала хімічні опіки понад 30% шкіри. Вона перенесла 11 операцій, однак не витримала важкої травми. Активістка померла 4 листопада у лікарні, де вона перебувала протягом останніх місяців.