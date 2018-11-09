Єврокомісар Ган пообіцяв поговорити з Порошенком про справу Гандзюк

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Єврокомісар Йоганнес Ган сьогодні проведе зустріч з Президентом України Петром Порошенком, під час якої обговорить, зокрема, питання боротьби з корупцією та смерть активістки Катерини Гандзюк. Про це він сказав під час зустрічі з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом у Києві, передає кореспондент УНН.