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Єврокомісар Ган пообіцяв поговорити з Порошенком про справу Гандзюк

Єврокомісар Ган пообіцяв поговорити з Порошенком про справу Гандзюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Єврокомісар Йоганнес Ган сьогодні проведе зустріч з Президентом України Петром Порошенком, під час якої обговорить, зокрема, питання боротьби з корупцією та смерть активістки Катерини Гандзюк. Про це він сказав під час зустрічі з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом у Києві, передає кореспондент УНН.

"Звичайно, є інші елементи, такі, які я маю обговорити з вашим Президентом, звичайно ми маємо розглянути всі ці питання корупції та боротьби з нею. Я б також хотів висловити мої співчуття через смерть Катерини Гандзюк", - розповів Ган.

За його словами, у Євросоюзі шоковані цією подією.

"Я також висловив серйозну стурбованість ЄС щодо вбивства Гандзюк. В Україні не повинно бути безкарності", - наголосив він після зустрічі на своїй сторінці у Twitter.

Нагадаємо, Йоганнес Ган здійснив візит до Києва для обговорення прогресу у реформах і підтвердження міцної підтримки громадянського суспільства Євросоюзом.

Українські Національні Новини

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