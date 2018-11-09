Еврокомиссар Хан пообещал поговорить с Порошенко о деле Гандзюк

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107245 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114501 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 152439 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146316 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137350 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128623 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172543 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118112 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141666 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145415 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еврокомиссар Хан пообещал поговорить с Порошенко о деле Гандзюк

Еврокомиссар Хан пообещал поговорить с Порошенко о деле Гандзюк

Киев  •  УНН

 • 11296 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Еврокомиссар Йоханнес Хан сегодня проведет встречу с Президентом Украины Петром Порошенко, во время которой обсудит, в частности, вопросы борьбы с коррупцией и смерть активистки Екатерины Гандзюк. Об этом он сказал во время встречи с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Конечно, есть другие элементы, такие, которые я должен обсудить с вашим Президентом, конечно мы должны рассмотреть все эти вопросы коррупции и борьбы с ней. Я бы также хотел выразить мои соболезнования из-за смерти Екатерины Гандзюк", - рассказал Хан.

По его словам, в Евросоюзе шокированы этим событием.

"Я также выразил серьезную обеспокоенность ЕС относительно убийства Гандзюк. В Украине не должно быть безнаказанности", - подчеркнул он после встречи на своей странице в Twitter.

Напомним, Йоханнес Хан совершил визит в Киев для обсуждения прогресса в реформах и подтверждения прочной поддержки гражданского общества Евросоюзом.

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