Еврокомиссар Хан пообещал поговорить с Порошенко о деле Гандзюк
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Еврокомиссар Йоханнес Хан сегодня проведет встречу с Президентом Украины Петром Порошенко, во время которой обсудит, в частности, вопросы борьбы с коррупцией и смерть активистки Екатерины Гандзюк. Об этом он сказал во время встречи с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Конечно, есть другие элементы, такие, которые я должен обсудить с вашим Президентом, конечно мы должны рассмотреть все эти вопросы коррупции и борьбы с ней. Я бы также хотел выразить мои соболезнования из-за смерти Екатерины Гандзюк", - рассказал Хан.
По его словам, в Евросоюзе шокированы этим событием.
"Я также выразил серьезную обеспокоенность ЕС относительно убийства Гандзюк. В Украине не должно быть безнаказанности", - подчеркнул он после встречи на своей странице в Twitter.
Напомним, Йоханнес Хан совершил визит в Киев для обсуждения прогресса в реформах и подтверждения прочной поддержки гражданского общества Евросоюзом.