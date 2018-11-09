Еврокомиссар призвал найти заказчиков убийства Гандзюк

"Хотел бы использовать эту возможность, чтобы выразить соболезнования семье и друзьям Екатерины (Гандзюк - ред.), которая умерла несколько дней назад после ужасного нападения, совершенного несколько недель назад. Это - то, что сильно шокировало нас всех и меня лично, и это также то, что мы не можем принять и никогда не примем. Мы все должны тяжело работать, чтобы прояснить это преступление. Речь идет не только об установлении тех, кто совершил убийство, но и тех, кто дал об этом приказ", - подчеркнул Ган.

Международное сообщество следит за развитием событий и обеспокоено этим страшным преступлением, отметил он.

"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы способствовать не только прояснению в этом конкретном преступлении, но и чтобы защитить граждан в будущем. Я предложу власти начать на будущее оперативную группу ... чтобы решать такие вопросы на национальном уровне с целью гарантировать профессионализм на высоком уровне чтобы обеспечить независимость, прозрачность, а также возможность международному сообществу быть в курсе таких дел", - подчеркнул еврокомиссар.

Как сообщал УНН, сегодня Хан пообещал поговорить с Порошенко о деле Гандзюк.

Напомним, 31 июля неизвестные облили Гандзюк кислотой, в результате чего она получила химические ожоги более 30% кожи. Она перенесла 11 операций, однако не выдержала тяжелой травмы. Активистка умерла 4 ноября в больнице, где она находилась в течение последних месяцев.