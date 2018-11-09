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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107251 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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6 марта, 17:12 • 145415 просмотра

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Еврокомиссар призвал найти заказчиков убийства Гандзюк

Еврокомиссар призвал найти заказчиков убийства Гандзюк

Киев  •  УНН

 • 11824 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Украина должна установить не только исполнителей убийства активистки Екатерины Гандзюк, но и непосредственных заказчиков преступления. Об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил еврокомиссар Йоханнес Хан, передает корреспондент УНН.

"Хотел бы использовать эту возможность, чтобы выразить соболезнования семье и друзьям Екатерины (Гандзюк - ред.), которая умерла несколько дней назад после ужасного нападения, совершенного несколько недель назад. Это - то, что сильно шокировало нас всех и меня лично, и это также то, что мы не можем принять и никогда не примем. Мы все должны тяжело работать, чтобы прояснить это преступление. Речь идет не только об установлении тех, кто совершил убийство, но и тех, кто дал об этом приказ", - подчеркнул Ган.

Международное сообщество следит за развитием событий и обеспокоено этим страшным преступлением, отметил он.

"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы способствовать не только прояснению в этом конкретном преступлении, но и чтобы защитить граждан в будущем. Я предложу власти начать на будущее оперативную группу ... чтобы решать такие вопросы на национальном уровне с целью гарантировать профессионализм на высоком уровне чтобы обеспечить независимость, прозрачность, а также возможность международному сообществу быть в курсе таких дел", - подчеркнул еврокомиссар.

Как сообщал УНН, сегодня Хан пообещал поговорить с Порошенко о деле Гандзюк.

Напомним, 31 июля неизвестные облили Гандзюк кислотой, в результате чего она получила химические ожоги более 30% кожи. Она перенесла 11 операций, однако не выдержала тяжелой травмы. Активистка умерла 4 ноября в больнице, где она находилась в течение последних месяцев.

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