В деле убийства Гандзюк задержали и арестовали Павловского
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В деле убийства активистки Екатерины Гандзюк задержали и арестовали бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука Игоря Павловского. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, передает УНН.
"Дело Гандзюк. В субботу в Херсоне задержан, сегодня судом арестован без альтернативы залога И.Павловский (ч.3 ст.27, п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 УК)", - сообщила Л.Сарган.
Отметим, активисты называли И.Павловского посредником между исполнителями и заказчиком нападения.
Как сообщал УНН, СБУ сейчас работает над установлением заказчика убийства Гандзюк, отрабатывается 12 версий.
Напомним, 31 июля неизвестные облили Гандзюк кислотой, в результате чего она получила химические ожоги более 30% кожи. Она перенесла 11 операций, однако не выдержала тяжелой травмы. Активистка умерла 4 ноября в больнице, где она находилась в течение последних месяцев.
Дело # Гандзюк . В субботу в Херсоне задержан, сегодня судом арестован без альтернативы залога И.Павловского (ч.3 ст.27, п. 4,6,11,12 ч.2 ст.115 УК). # ГПУ и # СБУ работают дальше- Лариса Сарган (@SarganLarysa) 12 ноября 2018 г.