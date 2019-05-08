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ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении фигурантов в деле Гандзюк

ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении фигурантов в деле Гандзюк

Киев  •  УНН

 • 8405 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, передает УНН.

"Генеральной прокуратурой Украины 07.05.2019 утвержден и направлен в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в уголовном производстве, которое расследовалось ГСУ СБУ в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть херсонской общественной активистки Екатерины Гандзюк", - говорится в сообщении.

Государственное обвинение по делу будет поддерживать Генеральная прокуратура Украины.

В выделенном уголовном производстве в отношении других соучастников преступления и по уголовным производствах по фактам поджога леса, злоупотреблений служебным положением должностных лиц, повлекшие убытки в особо крупных размерах во время строительства путепровода и инфраструктуры аэропорта в. Херсоне досудебное расследование продолжается.

Напомним, подозреваемого в убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского суд отпустил под домашний арест и обязал носить электронный браслет.

Как сообщал УНН, нападение на Гандзюк произошло 31 июля: женщину облили неизвестным веществом в Херсоне. Гандзюк получила химический ожог более 30% тела. Уголовное производство по факту совершения покушения на активистку передали в центральный аппарат Службы безопасности Украины.

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