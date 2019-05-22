В ГПУ подтвердили передачу дела Гандзюк в суд в Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко подтвердил, что рассмотрение уголовного производства по убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк передали в Покровский районный суд Днепропетровской области. Об этом он сообщил в комментарии журналисту УНН.
"Да, перевели", - сказал Лысенко, отвечая на вопрос журналиста о том, передали ли рассмотрение уголовного производства в Покровский районный суд Днепропетровской области.
В Facebook Лысенко написал, что в соответствии с требованиями ч.1 ст.34 УПК Украины: "До начала судебного разбирательства в исключительных случаях уголовное производство с целью обеспечения оперативности и эффективности уголовного производства может быть передано на рассмотрение другого суда по месту жительства обвиняемого...".
"Прокурор - процессуальный руководитель Генеральной прокуратуры Украины - обратился по этому поводу с соответствующим ходатайство в Верховный Суд Украины, которое 15.05.2019 было удовлетворено", - отметил пресс-секретарь.
Он подтвердил, что трое из пяти подозреваемых действительно проживают на территории Покровского района Днепропетровской области. Двое содержатся под стражей в Киеве и до времени рассмотрения обвинительного акта будут направлены в учреждения предварительного заключения, в соответствии с территориальной юрисдикцией суда.
Ранее адвокат фигуранта дела, председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера Дмитрий Ильченко УНН сообщил, что уголовное производство по убийству активистки Екатерины Гандзюк передали в Покровский районный суд Днепропетровской области
Напомним, что в начале мая ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк.
Нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года: женщину облили неизвестным веществом в Херсоне. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. Уголовное производство по факту совершения покушения на активистку передали в центральный аппарат Службы безопасности Украины. После 3-х месяцев лечения активистка умерла.