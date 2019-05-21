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Справу Гандзюк передали до суду на Дніпропетровщині

Справу Гандзюк передали до суду на Дніпропетровщині

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Кримінальне провадження щодо вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк передали до Покровського районного суду Дніпропетровської області. Про це у коментарі журналісту УНН повідомив адвокат фігуранта справи, голови Херсонської облради Владислава Мангера Дмитро Ільченко.

"Так, 16 травня Верховний суд виніс ухвалу. Формально, причиною стало те, що нібито троє з п’яти підозрюваних зареєстровані на території цього району. Раніше такої інформації не було у справі, але, схоже, що вони або змінили місце проживання, або дійсно були там прописані", - зазначив Ільченко.

За його словами, раніше була інформація, що підозрювані жили у Херсонській області у місті Олешки.

Нагадаємо, раніше Київський апеляційний суд задовольнив самовідвід суддів під час розгляду апеляції на рішення суду про обрання запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, який фігурує у справі про вбивство Катерини Гандзюк.

Раніше одного з підозрюваних в організації вбивства Катерини Гандзюк Олексія Левіна було заочно заарештовано.

Також нагадаємо, що на початку травня ГПУ направила до суду обвинувальний акт стосовно п’яти осіб, які обвинувачуються у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк.

Напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року: жінку облили невідомою речовиною у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Кримінальне провадження за фактом вчинення замаху на активістку передали до центрального апарату Служби безпеки України. Після 3-х місяців лікування активістка померла.

Українські Національні Новини

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