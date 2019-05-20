Підозрюваного в організації вбивства Гандзюк заарештовано заочно
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Одного з підозрюваних в організації вбивства Катерини Гандзюк Олексія Левіна заочно заарештовано. Про це повідомила речник Генерального прокурора України Лариса Сарган, повідомляє УНН.
“Слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва сьогодні, 20.05.2019 року, винесено ухвалу про обрання Олексію Левіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Повний текст ухвали буде надано 23 травня о 15.00. Ухвала набере чинності через 5 днів”, — повідомила вона.
Таке рішення розблоковує міжнародний розшук підозрюваного.
“Після набрання ухвалою чинності Генеральною прокуратурою буде поданий екстрадиційний пакет документів до Національного бюро Інтерполу України. Левін буде оголошений в міжнародний розшук”, — додала Сарган.
Як повідомляв УНН, напад на Гандзюк стався 31 липня: жінку облили невідомою речовиною у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Кримінальне провадження за фактом вчинення замаху на активістку передали до центрального апарату Служби безпеки України. Левін вважається одним з організаторів вбивства. Жінка померла в лікарні. 4 грудня 2018 року йому було заочно оголошено про підозру.