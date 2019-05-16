Суд задовольнив самовідвід суддів у справі Гандзюк
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Київський апеляційний суд задовольнив самовідвід суддів під час розгляду апеляції на рішення суду про обрання запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого підозрють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Мангера Олександр Шадрін.
“Сьогодні, судді заявили про самовідвід (під час розгляду в Апеляційному суді Києва, апеляції на рішення суду про обрання запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру — ред). В результаті суд задовольнив самовідвід суддів”, — сказав Шадрін.
Нагадаємо, голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого підозрюють в організації вбивства Катерини Гандзюк, органом досудового розслідування змінено підозру на ч.3 ст. 27 та ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 121 КК України як організатору злочину, скоєного за попередньою змовою групою осіб.
Як повідомляв УНН, напад на Гандзюк стався 31 липня: жінку облили невідомою речовиною у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Кримінальне провадження за фактом вчинення замаху на активістку передали до центрального апарату Служби безпеки України.