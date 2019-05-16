Суд удовлетворил самоотвод судей по делу Гандзюк

"Сегодня, судьи заявили о самоотводе (при рассмотрении в Апелляционном суде Киева, апелляции на решение суда об избрании меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангер - ред). В результате суд удовлетворил самоотвод судей", - сказал Шадрин.

Напомним, председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк, органом предварительного расследования изменено подозрение на ч.3 ст. 27 и ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 121 УК Украины как организатору преступления, совершенного по предварительному сговору группой лиц.



Как сообщал УНН, нападение на Гандзюк произошло 31 июля: женщину облили неизвестным веществом в Херсоне. Гандзюк получила химические ожоги на более 30% тела. Уголовное производство по факту совершения покушения на активистку передали в центральный аппарат Службы безопасности Украины.