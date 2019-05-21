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Дело Гандзюк передали в суд в Днепропетровской области

Дело Гандзюк передали в суд в Днепропетровской области

Киев  •  УНН

 • 8322 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Уголовное производство в отношении убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк передали в Покровский районный суд Днепропетровской области. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщил адвокат фигуранта дела, главы Херсонского облсовета Владислава Мангера Дмитрий Ильченко.

"Да, 16 мая Верховный суд вынес решение. Формально, причиной стало то, что якобы трое из пяти подозреваемых зарегистрированы на территории этого района. Ранее такой информации не было по делу, но, похоже, что они либо сменили место жительства, или действительно были там прописаны", - отметил Ильченко.

По его словам, ранее была информация, что подозреваемые жили в Херсонской области в городе Алешки.

Напомним, ранее Киевский апелляционный суд удовлетворил самоотвод судей при рассмотрении апелляции на решение суда об избрании меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангер, который фигурирует в деле об убийстве Екатерины Гандзюк.

Ранее один из подозреваемых в организации убийства Екатерины Гандзюк Алексей Левин был заочно арестован.

Также напомним, что в начале мая ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк.

Нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года: женщину облили неизвестным веществом в Херсоне. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. Уголовное производство по факту совершения покушения на активистку передали в центральный аппарат Службы безопасности Украины. После 3-х месяцев лечения активистка умерла.

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