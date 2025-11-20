У Франції суд заблокував аукціон найдавнішого калькулятора розробки Блеза Паскаля

press.christies.com

Одна з перших у світі обчислювальних машин не буде виставлена ​​на аукціон у Франції у заплановані терміни після того, як паризький суд тимчасово заборонив експорт цього історичного предмета, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Аукціонний будинок Christie's підтвердив, що не братиме участі в торгах машиною La Pascaline, розробленою французьким математиком Блезом Паскалем у 1642 році.

Оцінна вартість машини - 2-3 млн євро. Christie's назвав її "найважливішим науковим інструментом, колись виставленим на аукціон".

Учені та дослідники подали апеляцію з вимогою надати історичному інструменту статусу об'єкта культурної спадщини, стверджуючи, що він має бути класифікований як "національне надбання".

Паскалю було всього 19 років, коли він розробив ранню версію калькулятора, повідомляє Christie's. Загалом збереглося дев'ять таких машин.

"Це перша в історії спроба замінити людський розум машиною", - ідеться в офіційному описі колекції.

"Її винахід знаменує собою прорив, "квантовий стрибок", важливість і значення якого сьогодні набувають абсолютно особливого значення", - сказано у заяві.

"La Pascaline" виставлялася на майданчиках Christie's у Нью-Йорку та Гонконгу протягом усього року.

Машину було представлено на аукціоні Christie's бібліотеки покійного колекціонера з Каталонії Леона Парсе, де також було виставлено філософський твір Паскаля "Думки" та перше друковане видання "Парі Паскаля".

У середу паризький адміністративний суд тимчасово заблокував раніше виданий міністром культури Франції у травні дозвіл на експорт. Двоє експертів, включаючи експертів Лувру, підписали сертифікат міністра.

Суддя дійшов висновку про наявність "серйозних сумнівів" щодо законності сертифікату, йдеться у заяві паризького суду, де додається, що рішення є попереднім до винесення остаточного рішення.

У заяві інформаційному агентству AFP представник аукціонного будинку Christie's заявив: "Враховуючи попередній характер цього рішення та дотримуючись вказівок свого клієнта, Christie's припиняє продаж "La Pascaline".

Суд зазначив, що історична та наукова цінність "La Pascaline" може бути кваліфікована як "національне надбання", яке гарантує захист відповідно до французького кодексу спадщини.

Французька організація з охорони культурної спадщини Association Sites & Monuments, яка була заявлена ​​як заявник, привітала це рішення.