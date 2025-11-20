$42.150.06
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Во Франции суд заблокировал аукцион старейшего калькулятора разработки Блеза Паскаля

Киев • УНН

 • 3834 просмотра

Парижский суд временно запретил экспорт одной из первых в мире вычислительных машин La Pascaline, разработанной Блезом Паскалем в 1642 году. Christie's прекратил продажу машины, оценочная стоимость которой составляет 2-3 млн евро, из-за сомнений в законности разрешения на экспорт.

Во Франции суд заблокировал аукцион старейшего калькулятора разработки Блеза Паскаля
press.christies.com

Одна из первых в мире вычислительных машин не будет выставлена на аукцион во Франции в запланированные сроки после того, как парижский суд временно запретил экспорт этого исторического предмета, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Аукционный дом Christie's подтвердил, что не будет участвовать в торгах машиной "La Pascaline", разработанной французским математиком Блезом Паскалем в 1642 году.

Оценочная стоимость машины - 2-3 млн евро. Christie's назвал ее "важнейшим научным инструментом, когда-либо выставленным на аукцион".

Ученые и исследователи подали апелляцию с требованием предоставить историческому инструменту статус объекта культурного наследия, утверждая, что он должен быть классифицирован как "национальное достояние".

Паскалю было всего 19 лет, когда он разработал раннюю версию калькулятора, сообщает Christie's. Всего сохранилось девять таких машин.

"Это первая в истории попытка заменить человеческий разум машиной", - говорится в официальном описании коллекции.

"Ее изобретение знаменует собой прорыв, "квантовый скачок", важность и значение которого сегодня приобретают совершенно особое значение", - сказано в заявлении.

"La Pascaline" выставлялась на площадках Christie's в Нью-Йорке и Гонконге в течение всего года.

Машина была представлена на аукционе Christie's библиотеки покойного коллекционера из Каталонии Леона Парсе, где также было выставлено философское произведение Паскаля "Мысли" и первое печатное издание "Пари Паскаля".

В среду парижский административный суд временно заблокировал ранее выданное министром культуры Франции в мае разрешение на экспорт. Двое экспертов, включая экспертов Лувра, подписали сертификат министра.

Судья пришел к выводу о наличии "серьезных сомнений" относительно законности сертификата, говорится в заявлении парижского суда, где добавляется, что решение является предварительным до вынесения окончательного решения.

В заявлении информационному агентству AFP представитель аукционного дома Christie's заявил: "Учитывая предварительный характер этого решения и следуя указаниям своего клиента, Christie's прекращает продажу "La Pascaline".

Суд отметил, что историческая и научная ценность "La Pascaline" может быть квалифицирована как "национальное достояние", которое гарантирует защиту в соответствии с французским кодексом наследия.

Французская организация по охране культурного наследия Association Sites & Monuments, которая была заявлена как заявитель, приветствовала это решение.

Юлия Шрамко

