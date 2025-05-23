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Гонконгский бизнесмен продал на аукционе Christie's коллекцию вин за $9,3 млн

Киев • УНН

 • 122 просмотра

Джозеф Лау выручил 72,9 млн гонконгских долларов, продав коллекцию вин на аукционе Christie's. Лот из 10 бутылок Henri Jayer 1999 года продали за 3,25 млн гонконгских долларов.

Гонконгский бизнесмен продал на аукционе Christie's коллекцию вин за $9,3 млн

Гонконгский бизнесмен Джозеф Лау продал на аукционе коллекцию изысканных вин за 72,9 млн. гонконгских долларов (9,3 млн. долларов США), заплатив более 41 000 долларов США за бутылку редких французских вин. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на Christie's, передает УНН.

Детали

Согласно заявлению аукционного дома от 22 мая, все винные лоты были проданы, а вырученная сумма превысила оценку Christie's в 4,5 миллиона долларов.

Отмечается, что на торгах было представлено более 200 лотов вина, включая раритеты от производителя Henri Jayer, винтажи Petrus, а также коллекционные вина от Domaine de la Romanee-Conti.

Лот из 10 бутылок Henri Jayer, Vosne-Romanēe Cros Parantoux 1999 был продан за 3,25 млн гонконгских долларов, что втрое превышает минимальную оценку

- говорится в заметке издания.

Как пишет Bloomberg, Джозеф Лау уже в третий раз представляет на аукционе свою коллекцию вин. В последний раз, в 2022 году, бизнесмен заработал от продажи 16 миллионов долларов. 

По данным издания, Джозеф Лау - бывший председатель гонконгской компании недвижимости Chinese Estates Holdings Ltd. У него есть множество предметов роскоши, от картин, бриллиантов, сумок до вина. Лау также работал с Sotheby's, чтобы продать десятки сумок, в основном Hermes, за 25,2 млн. гонконгских долларов и еще одну коллекцию антиквариата.

Напомним

Голливудская актриса Анджелина Джоли предоставила аукционному дому Christieʼs свой винтажный Ferrari 250 GT 1958 года выпуска. 

Британский певец Элтон Джон выставил на аукцион около 900 лотов стоимостью $10 млн, все лоты – его личные вещи. 

Один из легендарных автомобилей Джонни Холлидея, Panther DeVille, продан на аукционе25.03.25, 12:55 • 66891 просмотр

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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