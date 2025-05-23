Гонконгський бізнесмен продав на аукціоні Christie's колекцію вин за $9,3 млн
Київ • УНН
Джозеф Лау виручив 72,9 млн гонконгських доларів, продавши колекцію вин на аукціоні Christie's. Лот з 10 пляшок Henri Jayer 1999 року продали за 3,25 млн гонконгських доларів.
Бізнесмен з Гонконгу Джозеф Лау продав на аукціоні колекцію вишуканих вин за 72,9 млн. гонконгських доларів (9,3 млн. доларів США), заплативши понад 41 000 доларів США за пляшку рідкісних французьких вин. Про це інформує видання Bloomberg з посиланням на Christie's, передає УНН.
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Згідно з заявою аукціонного будинку від 22 травня, всі винні лоти було продано, а виручена сума перевищила оцінку Christie's у 4,5 мільйона доларів.
Зазначається, що на торгах було представлено понад 200 лотів вина, включаючи раритети від виробника Henri Jayer, вінтажі Petrus, а також колекційні вина від Domaine de la Romanee-Conti.
Лот із 10 пляшок Henri Jayer, Vosne-Romanēe Cros Parantoux 1999 був проданий за 3,25 млн гонконгських доларів, що втричі перевищує мінімальну оцінку
Як пише Bloomberg, Джозеф Лау вже втретє представляє на аукціоні свою колекцію вин. В останній раз, у 2022 році, бізнесмен заробив від продажу 16 мільйонів доларів.
За даними видання, Джозеф Лау - колишній голова гонконгської компанії нерухомості Chinese Estates Holdings Ltd. Він має безліч предметів розкоші, від картин, діамантів, сумок до вина. Лау також працював з Sotheby's, щоб продати десятки сумок, в основному Hermes, за 25,2 млн. гонконгських доларів і ще одну колекцію антикваріату.
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