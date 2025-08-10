У Фінляндії готові представити бюджет, який суттєво обмежує допомогу біженцям з України

Цього тижня міністр фінансів Фінляндії Ріікка Пурра представила свій бюджетний проект на наступний рік. Вона пропонує скасувати інтеграційні допомоги, які виплачуються муніципалітетам та соціальним центрам для підтримки шукачів притулку та біженців, пише УНН з посиланням на YLE.

Деталі

Скасування дозволить заощадити 317 мільйонів євро протягом наступних двох років.

За допомогою інтеграційних допомог держава компенсує муніципалітетам витрати, понесені інтеграційними службами іммігрантів.

Найважливішими з послуг є мовна підготовка та підтримка в працевлаштуванні, але вони також включають, наприклад, навчальні курси, які знайомлять людей з фінським суспільством та звичаями.

Більшість тих, хто користується інтеграційними послугами - це шукачі притулку та біженці - каже Пурра.

Вона додала, що наразі більшість з них - українці, які подали заяву на тимчасовий захист. За оцінками, їхня кількість становить близько 46 тисяч.

За словами міністерки, цього року близько двох третин, а наступного року близько трьох чвертей коштів, витрачених на інтеграційні послуги, підуть на послуги для тих, хто прибув з України.

Сума компенсації, яку виплачує держава, швидко зросла завдяки тим, хто втік від війни в Україні. За словами Пурри, до російського вторгнення у 2022 році компенсація виплачувалася у розмірі 50–60 мільйонів щорічно, тоді як зараз вона становить понад 150 мільйонів.

Муніципалітети несуть статутну відповідальність за інтеграцію тих, хто прибув до країни. Відповідальність не закінчується, навіть якщо компенсація припиняється, каже Мікко Харкьонен, директор Vitality в Асоціації місцевих та регіональних органів влади Фінляндії.

Хтось повинен подбати про цю інтеграцію, а потім муніципалітет повинен буде використовувати інше фінансування для реалізації цих послуг. Тому послуги повинні фінансуватися, наприклад, шляхом збільшення муніципальних податків або скорочення інших послуг. Можливо, також доведеться скоротити послуги з інтеграції. Навіть наразі компенсації недостатньо для повного фінансування послуг - повідомила Пурра.

Тіїна Рахімі Ахмаді, менеджер з обслуговування клієнтів служб інтеграції міста Турку, стурбована наслідками, якщо інтеграція іммігрантів стане складнішою.

Якщо людина не може брати участь у житті суспільства, це може мати багато наслідків. Безробіття триває довго, вони не можуть вийти на ринок праці, а мовні навички не розвиваються. Безумовно, виникне багато проблем, не лише на індивідуальному рівні, а й на суспільному - зазначила Ахмаді.

Пропозиція бюджету буде обговорена на бюджетних переговорах уряду восени, після чого уряд подасть свою пропозицію щодо бюджету на наступний рік. Зрештою, бюджет буде прийнято парламентом.

Доповнення

Велика Британія від початку року масово відмовляє українцям у постійному притулку. МВС країни вважає західні області України достатньо безпечними, що суперечить рекомендаціям МЗС.