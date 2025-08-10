В Финляндии готовы представить бюджет, который существенно ограничивает помощь беженцам из Украины

$41.460.00
48.280.00
ukenru
08:18 • 7552 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 44823 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 126110 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 97925 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 272019 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 154809 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 332189 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 304379 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 106944 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 149613 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.4м/с
33%
755мм
Популярные новости
Киев продолжает очищать дворы и улицы от брошенных и поврежденных авто: где осталось больше всегоPhoto10 августа, 01:20 • 17456 просмотра
Дроны атаковали Саратовскую область РФ: предположительно, горит НПЗ, есть погибшийVideo10 августа, 01:48 • 8196 просмотра
Кремль намекнул на историческую близость Аляски к России перед встречей Трампа и Путина - ISW10 августа, 02:33 • 20363 просмотра
Стармер и Макрон будут «поддерживать тесный контакт» перед встречей Трампа с путиным10 августа, 04:17 • 5232 просмотра
Тысячи израильтян вышли на протест из-за плана Нетаньяху по ГазеPhoto10 августа, 04:40 • 34845 просмотра
публикации
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo8 августа, 14:38 • 332175 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto8 августа, 14:30 • 211407 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 304376 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 312846 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 216973 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Аляска
Финляндия
Реклама
УНН Lite
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 52872 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 126093 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 312846 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 227460 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 236810 просмотра
Актуальное
Вашингтон Пост
Бильд
Беспилотный летательный аппарат
Financial Times
Хранитель

В Финляндии готовы представить бюджет, который существенно ограничивает помощь беженцам из Украины

Киев • УНН

 • 600 просмотра

Министр финансов Финляндии Риикка Пурра предлагает отменить интеграционные пособия, что позволит сэкономить 317 миллионов евро. Это коснется преимущественно украинцев, которые составляют большинство получателей помощи.

В Финляндии готовы представить бюджет, который существенно ограничивает помощь беженцам из Украины

На этой неделе министр финансов Финляндии Риикка Пурра представила свой бюджетный проект на следующий год. Она предлагает отменить интеграционные пособия, которые выплачиваются муниципалитетам и социальным центрам для поддержки просителей убежища и беженцев, пишет УНН со ссылкой на YLE.

Детали

Отмена позволит сэкономить 317 миллионов евро в течение следующих двух лет.

С помощью интеграционных пособий государство компенсирует муниципалитетам расходы, понесенные интеграционными службами иммигрантов.

Важнейшими из услуг являются языковая подготовка и поддержка в трудоустройстве, но они также включают, например, учебные курсы, которые знакомят людей с финским обществом и обычаями.

Большинство тех, кто пользуется интеграционными услугами - это просители убежища и беженцы

- говорит Пурра. 

Она добавила, что сейчас большинство из них - украинцы, подавшие заявление на временную защиту. По оценкам, их количество составляет около 46 тысяч.

По словам министра, в этом году около двух третей, а в следующем году около трех четвертей средств, потраченных на интеграционные услуги, пойдут на услуги для тех, кто прибыл из Украины.

Сумма компенсации, которую выплачивает государство, быстро выросла благодаря тем, кто бежал от войны в Украине. По словам Пурры, до российского вторжения в 2022 году компенсация выплачивалась в размере 50–60 миллионов ежегодно, тогда как сейчас она составляет более 150 миллионов.

Муниципалитеты несут уставную ответственность за интеграцию тех, кто прибыл в страну. Ответственность не заканчивается, даже если компенсация прекращается, говорит Микко Харкьонен, директор Vitality в Ассоциации местных и региональных органов власти Финляндии.

Растет усталость? Как в Чехии сейчас относятся к беженцам из Украины: данные соцопроса01.08.25, 14:33 • 4132 просмотра

Кто-то должен позаботиться об этой интеграции, а затем муниципалитет должен будет использовать другое финансирование для реализации этих услуг. Поэтому услуги должны финансироваться, например, путем увеличения муниципальных налогов или сокращения других услуг. Возможно, также придется сократить услуги по интеграции. Даже сейчас компенсации недостаточно для полного финансирования услуг

- сообщила Пурра.

Тиина Рахими Ахмади, менеджер по обслуживанию клиентов служб интеграции города Турку, обеспокоена последствиями, если интеграция иммигрантов станет сложнее.

Если человек не может участвовать в жизни общества, это может иметь много последствий. Безработица длится долго, они не могут выйти на рынок труда, а языковые навыки не развиваются. Безусловно, возникнет много проблем, не только на индивидуальном уровне, но и на общественном

- отметила Ахмади.

Предложение бюджета будет обсуждено на бюджетных переговорах правительства осенью, после чего правительство представит свое предложение по бюджету на следующий год. В конце концов, бюджет будет принят парламентом.

Дополнение

Великобритания с начала года массово отказывает украинцам в постоянном убежище. МВД страны считает западные области Украины достаточно безопасными, что противоречит рекомендациям МИД.

Павел Зинченко

политикаНаши за границей
Финляндия
Великобритания
Украина