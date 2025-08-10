В Финляндии готовы представить бюджет, который существенно ограничивает помощь беженцам из Украины

На этой неделе министр финансов Финляндии Риикка Пурра представила свой бюджетный проект на следующий год. Она предлагает отменить интеграционные пособия, которые выплачиваются муниципалитетам и социальным центрам для поддержки просителей убежища и беженцев, пишет УНН со ссылкой на YLE.

Детали

Отмена позволит сэкономить 317 миллионов евро в течение следующих двух лет.

С помощью интеграционных пособий государство компенсирует муниципалитетам расходы, понесенные интеграционными службами иммигрантов.

Важнейшими из услуг являются языковая подготовка и поддержка в трудоустройстве, но они также включают, например, учебные курсы, которые знакомят людей с финским обществом и обычаями.

Большинство тех, кто пользуется интеграционными услугами - это просители убежища и беженцы - говорит Пурра.

Она добавила, что сейчас большинство из них - украинцы, подавшие заявление на временную защиту. По оценкам, их количество составляет около 46 тысяч.

По словам министра, в этом году около двух третей, а в следующем году около трех четвертей средств, потраченных на интеграционные услуги, пойдут на услуги для тех, кто прибыл из Украины.

Сумма компенсации, которую выплачивает государство, быстро выросла благодаря тем, кто бежал от войны в Украине. По словам Пурры, до российского вторжения в 2022 году компенсация выплачивалась в размере 50–60 миллионов ежегодно, тогда как сейчас она составляет более 150 миллионов.

Муниципалитеты несут уставную ответственность за интеграцию тех, кто прибыл в страну. Ответственность не заканчивается, даже если компенсация прекращается, говорит Микко Харкьонен, директор Vitality в Ассоциации местных и региональных органов власти Финляндии.

Кто-то должен позаботиться об этой интеграции, а затем муниципалитет должен будет использовать другое финансирование для реализации этих услуг. Поэтому услуги должны финансироваться, например, путем увеличения муниципальных налогов или сокращения других услуг. Возможно, также придется сократить услуги по интеграции. Даже сейчас компенсации недостаточно для полного финансирования услуг - сообщила Пурра.

Тиина Рахими Ахмади, менеджер по обслуживанию клиентов служб интеграции города Турку, обеспокоена последствиями, если интеграция иммигрантов станет сложнее.

Если человек не может участвовать в жизни общества, это может иметь много последствий. Безработица длится долго, они не могут выйти на рынок труда, а языковые навыки не развиваются. Безусловно, возникнет много проблем, не только на индивидуальном уровне, но и на общественном - отметила Ахмади.

Предложение бюджета будет обсуждено на бюджетных переговорах правительства осенью, после чего правительство представит свое предложение по бюджету на следующий год. В конце концов, бюджет будет принят парламентом.

Дополнение

Великобритания с начала года массово отказывает украинцам в постоянном убежище. МВД страны считает западные области Украины достаточно безопасными, что противоречит рекомендациям МИД.