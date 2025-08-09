У двох областях дозволили рух вантажівкам під час комендантської години
Київ • УНН
В Одеській та Миколаївській областях дозволено рух вантажного транспорту під час комендантської години. Для цього необхідні супровідні документи, а на Одещині - спецперепустка.
На території Одеської та Миколаївської областей великоваговим транспортним засобам дозволено пересуватися під час комендантської години. Про це повідомляє Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), пише УНН.
Деталі
Миколаївська обласна державна адміністрація повідомила, що тимчасово, до 10 вересня 2025 року, у періоди тривалої спекотної погоди вантажному транспорту дозволять рух шляхами області навіть у час комендантської години. Цей дозвіл діятиме за умови відсутності реальної загрози життю, безпеці людей, суспільним або державним інтересам.
Для забезпечення безперешкодного переміщення водії та перевізники мають обов’язково мати при собі супровідні документи на вантаж і пред’являти їх на вимогу уповноважених осіб.
У випадку нічних перевезень вантажів на території Одеської області потрібно завчасно оформити спеціальну перепустку, зауважують в Укртрансбезпеці.
