Потенційна війна з рф: Німеччина планує залучити жінок та пенсіонерів до керування вантажівками

Уряд Німеччини може залучити жінок і пенсіонерів для керування вантажівками, які доставлятимуть техніку і провізію на фронт у разі війни з росією. Про це повідомляє Bild, інформує УНН.

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Зазначається, що нині Німеччині не вистачає близько 100 тисяч водіїв вантажівок, через що багато товарів не можуть доставлятися з необхідною оперативністю.

За словами голови Федеральної асоціації вантажного транспорту, логістики та утилізації відходів Дірка Енгельгардта, в разі нападу росії хоча б на одну з країн НАТО, Німеччина "може втратити до 300 тисяч східноєвропейських водіїв, які будуть змушені повернутися на батьківщину". Це призведе до того, що у разі воєнної загрози, країні може не вистачити до 400 тисяч водіїв вантажівок - приблизно половини від необхідної кількості.

Якщо у критичний момент ми не зможемо закрити дефіцит у 400 тисяч водіїв, ми не зможемо ні ефективно підтримати Бундесвер, ні забезпечити цивільне населення - попередив Енгельгардт.

Він підкреслив, що для вирішення цієї проблеми необхідно запустити "турборежим" для водіїв - сотні тисяч жінок і пенсіонерів мають залучатися до керування вантажівками. Також слід зменшити кількість регуляторних вимог.

Нам потрібно більше жінок за кермом як водіїв. Для цього потрібні безпечні паркувальні місця та вантажівки, обладнані, наприклад, власним душем, туалетом та кухнею - вважає чиновник.

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Він також пропонує визнавати у Німеччині водійські посвідчення з деяких третіх країн, наприклад, з Молдови чи Узбекистану. Крім того, він вважає за доцільне тим, хто має водійське посвідчення на вантажівку, дозволити керувати нею з комерційною метою - наприклад, у логістичних фірмах. Зараз для цього потрібне додаткове навчання.

"Спеціалізацію потрібно скасувати. Вона нас стримує", - підкреслив Енгельгардт.

Контекст

Днями головнокомандувач європейських сил НАТО Алексус Гринкевич заявив, що США та ЄС мають 18 місяців для підготовки до можливого масштабного військового конфлікту з Китаєм та Росією. Існує ризик скоординованої агресії, що може призвести до одночасного нападу на Тайвань та країни НАТО.

У травні генеральний інспектор збройних сил Німеччини Карстен Броєр наказав повністю укомплектувати армію ФРН зброєю та технікою до 2029 року. Це повʼязано з необхідністю розширити оборонні можливості через загрозу нападу рф на НАТО.

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