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Потенциальная война с РФ: Германия планирует привлечь женщин и пенсионеров к управлению грузовиками

Киев • УНН

 • 1006 просмотра

Правительство Германии рассматривает возможность привлечения женщин и пенсионеров для управления грузовиками, чтобы обеспечить доставку техники и провизии на фронт в случае войны с Россией. Это связано с дефицитом около 100 тысяч водителей грузовиков и потенциальной потерей до 300 тысяч восточноевропейских водителей в случае конфликта.

Потенциальная война с РФ: Германия планирует привлечь женщин и пенсионеров к управлению грузовиками

Правительство Германии может привлечь женщин и пенсионеров для управления грузовиками, которые будут доставлять технику и провизию на фронт в случае войны с Россией. Об этом сообщает Bild, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что сейчас Германии не хватает около 100 тысяч водителей грузовиков, из-за чего многие товары не могут доставляться с необходимой оперативностью.

По словам главы Федеральной ассоциации грузового транспорта, логистики и утилизации отходов Дирка Энгельхардта, в случае нападения России хотя бы на одну из стран НАТО, Германия "может потерять до 300 тысяч восточноевропейских водителей, которые будут вынуждены вернуться на родину". Это приведет к тому, что в случае военной угрозы, стране может не хватить до 400 тысяч водителей грузовиков - примерно половины от необходимого количества.

Если в критический момент мы не сможем закрыть дефицит в 400 тысяч водителей, мы не сможем ни эффективно поддержать Бундесвер, ни обеспечить гражданское население

- предупредил Энгельхардт.

Он подчеркнул, что для решения этой проблемы необходимо запустить "турборежим" для водителей - сотни тысяч женщин и пенсионеров должны привлекаться к управлению грузовиками. Также следует уменьшить количество регуляторных требований.

Нам нужно больше женщин за рулем в качестве водителей. Для этого нужны безопасные парковочные места и грузовики, оборудованные, например, собственным душем, туалетом и кухней

- считает чиновник.

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Он также предлагает признавать в Германии водительские удостоверения из некоторых третьих стран, например, из Молдовы или Узбекистана. Кроме того, он считает целесообразным тем, кто имеет водительское удостоверение на грузовик, разрешить управлять им в коммерческих целях - например, в логистических фирмах. Сейчас для этого требуется дополнительное обучение.

"Специализацию нужно отменить. Она нас сдерживает", - подчеркнул Энгельхардт.

Контекст

На днях главнокомандующий европейскими силами НАТО Алексус Гринкевич заявил, что США и ЕС имеют 18 месяцев для подготовки к возможному масштабному военному конфликту с Китаем и Россией. Существует риск скоординированной агрессии, что может привести к одновременному нападению на Тайвань и страны НАТО.

В мае генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Броер приказал полностью укомплектовать армию ФРГ оружием и техникой до 2029 года. Это связано с необходимостью расширить оборонные возможности из-за угрозы нападения РФ на НАТО.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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