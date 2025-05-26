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Зеленський ввів санкції проти сина Богуслаєва, Мосійчука та кримінальних авторитетів
25 травня, 15:04 • 11820 перегляди

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F-16 Fighting Falcon

Генеральний інспектор Бундесверу наказав повністю переозброїти армію через загрозу з боку рф

Київ • УНН

 • 878 перегляди

Карстен Броєр наказав повністю укомплектувати армію ФРН зброєю та технікою до 2029 року. Це повʼязано з необхідністю розширити оборонні можливості через загрозу нападу рф на НАТО.

Генеральний інспектор Бундесверу наказав повністю переозброїти армію через загрозу з боку рф

Генеральний інспектор збройних сил Німеччини Карстен Броєр наказав повністю укомплектувати німецьку армію зброєю та технікою до 2029 року. Про це повідомляє Reuters із посиланням на документ, який опинився у розпорядженні агентства, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у документі особливу увагу приділено необхідності якнайшвидше розширити оборонні та наступальні можливості Німеччини через загрозу нападу росії на територію НАТО.

У директиві Броєр визначає пріоритети щодо того, яке озброєння має бути придбане або вироблене в першу чергу, частково відображаючи пріоритети, визначені раніше НАТО

- йдеться у статті.

Видання вказує, що НАТО вимагає від Берліна щонайменше вчетверо посилити протиповітряну оборону – від далекобійних систем, таких як Patriot, до систем ближнього радіусу дії.

Іншим пріоритетом є здатність наносити глибокі високоточні удари, ефективно вражаючи цілі на відстані понад 500 кілометрів і далеко в тилу противника

- пише ЗМІ.

Крім того, Броєр розпорядився збільшити запаси боєприпасів і підвищити мінімальні обсяги накопичення для всіх типів озброєння.

Нагадаємо

За інформацією Bloomberg, Сполучені Штати Америки хочуть отримати від Північноатлантичного альянсу чіткий план щодо збільшення оборонних бюджетів у розмірі 5% від обсягу виробництва. Про це заявив постійний представник США при НАТО Метью Уітакер. Особлива увага в стратегії має приділятись розвитку "жорстких оборонних можливостей".

Естонія готується до війни з росією, яку НАТО сподівається стримати - Euractiv17.05.25, 14:00 • 4800 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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