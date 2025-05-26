Генеральний інспектор Бундесверу наказав повністю переозброїти армію через загрозу з боку рф
Київ • УНН
Карстен Броєр наказав повністю укомплектувати армію ФРН зброєю та технікою до 2029 року. Це повʼязано з необхідністю розширити оборонні можливості через загрозу нападу рф на НАТО.
Генеральний інспектор збройних сил Німеччини Карстен Броєр наказав повністю укомплектувати німецьку армію зброєю та технікою до 2029 року. Про це повідомляє Reuters із посиланням на документ, який опинився у розпорядженні агентства, інформує УНН.
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Зазначається, що у документі особливу увагу приділено необхідності якнайшвидше розширити оборонні та наступальні можливості Німеччини через загрозу нападу росії на територію НАТО.
У директиві Броєр визначає пріоритети щодо того, яке озброєння має бути придбане або вироблене в першу чергу, частково відображаючи пріоритети, визначені раніше НАТО
Видання вказує, що НАТО вимагає від Берліна щонайменше вчетверо посилити протиповітряну оборону – від далекобійних систем, таких як Patriot, до систем ближнього радіусу дії.
Іншим пріоритетом є здатність наносити глибокі високоточні удари, ефективно вражаючи цілі на відстані понад 500 кілометрів і далеко в тилу противника
Крім того, Броєр розпорядився збільшити запаси боєприпасів і підвищити мінімальні обсяги накопичення для всіх типів озброєння.
Нагадаємо
За інформацією Bloomberg, Сполучені Штати Америки хочуть отримати від Північноатлантичного альянсу чіткий план щодо збільшення оборонних бюджетів у розмірі 5% від обсягу виробництва. Про це заявив постійний представник США при НАТО Метью Уітакер. Особлива увага в стратегії має приділятись розвитку "жорстких оборонних можливостей".
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