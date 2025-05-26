Генеральный инспектор Бундесвера приказал полностью перевооружить армию из-за угрозы со стороны рф

Генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер приказал полностью укомплектовать немецкую армию оружием и техникой до 2029 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении агентства, информирует УНН.

Отмечается, что в документе особое внимание уделено необходимости как можно быстрее расширить оборонные и наступательные возможности Германии из-за угрозы нападения россии на территорию НАТО.

В директиве Бройер определяет приоритеты относительно того, какое вооружение должно быть приобретено или произведено в первую очередь, частично отражая приоритеты, определенные ранее НАТО