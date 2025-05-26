Генеральный инспектор Бундесвера приказал полностью перевооружить армию из-за угрозы со стороны рф
Киев • УНН
Карстен Бройер приказал полностью укомплектовать армию ФРГ оружием и техникой до 2029 года. Это связано с необходимостью расширить оборонные возможности из-за угрозы нападения рф на НАТО.
Генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер приказал полностью укомплектовать немецкую армию оружием и техникой до 2029 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении агентства, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в документе особое внимание уделено необходимости как можно быстрее расширить оборонные и наступательные возможности Германии из-за угрозы нападения россии на территорию НАТО.
В директиве Бройер определяет приоритеты относительно того, какое вооружение должно быть приобретено или произведено в первую очередь, частично отражая приоритеты, определенные ранее НАТО
Издание указывает, что НАТО требует от Берлина как минимум вчетверо усилить противовоздушную оборону – от дальнобойных систем, таких как Patriot, до систем ближнего радиуса действия.
Другим приоритетом является способность наносить глубокие высокоточные удары, эффективно поражая цели на расстоянии более 500 километров и далеко в тылу противника
Кроме того, Бройер распорядился увеличить запасы боеприпасов и повысить минимальные объемы накопления для всех типов вооружения.
Напомним
По информации Bloomberg, Соединенные Штаты Америки хотят получить от Североатлантического альянса четкий план по увеличению оборонных бюджетов в размере 5% от объема производства. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер. Особое внимание в стратегии должно уделяться развитию "жестких оборонных возможностей".
Эстония готовится к войне с россией, которую НАТО надеется сдержать - Euractiv17.05.25, 14:00 • 4798 просмотров