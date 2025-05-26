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Генеральный инспектор Бундесвера приказал полностью перевооружить армию из-за угрозы со стороны рф

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Карстен Бройер приказал полностью укомплектовать армию ФРГ оружием и техникой до 2029 года. Это связано с необходимостью расширить оборонные возможности из-за угрозы нападения рф на НАТО.

Генеральный инспектор Бундесвера приказал полностью перевооружить армию из-за угрозы со стороны рф

Генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер приказал полностью укомплектовать немецкую армию оружием и техникой до 2029 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении агентства, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в документе особое внимание уделено необходимости как можно быстрее расширить оборонные и наступательные возможности Германии из-за угрозы нападения россии на территорию НАТО.

В директиве Бройер определяет приоритеты относительно того, какое вооружение должно быть приобретено или произведено в первую очередь, частично отражая приоритеты, определенные ранее НАТО

- говорится в статье.

Издание указывает, что НАТО требует от Берлина как минимум вчетверо усилить противовоздушную оборону – от дальнобойных систем, таких как Patriot, до систем ближнего радиуса действия.

Другим приоритетом является способность наносить глубокие высокоточные удары, эффективно поражая цели на расстоянии более 500 километров и далеко в тылу противника

- пишет СМИ.

Кроме того, Бройер распорядился увеличить запасы боеприпасов и повысить минимальные объемы накопления для всех типов вооружения.

Напомним

По информации Bloomberg, Соединенные Штаты Америки хотят получить от Североатлантического альянса четкий план по увеличению оборонных бюджетов в размере 5% от объема производства. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер. Особое внимание в стратегии должно уделяться развитию "жестких оборонных возможностей".

Эстония готовится к войне с россией, которую НАТО надеется сдержать - Euractiv17.05.25, 14:00 • 4798 просмотров

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