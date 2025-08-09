$41.460.15
8 августа, 15:03 • 22483 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 96513 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 101811 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 61210 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 120655 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 68955 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 50670 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21 • 37238 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 100450 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
8 августа, 07:40 • 26173 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
В двух областях разрешили движение грузовикам во время комендантского часа

Киев • УНН

 • 306 просмотра

В Одесской и Николаевской областях разрешено движение грузового транспорта во время комендантского часа. Для этого необходимы сопроводительные документы, а в Одесской области – спецпропуск.

В двух областях разрешили движение грузовикам во время комендантского часа

На территории Одесской и Николаевской областей большегрузным транспортным средствам разрешено передвигаться во время комендантского часа. Об этом сообщает Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность), пишет УНН.

Детали

Николаевская областная государственная администрация сообщила, что временно, до 10 сентября 2025 года, в периоды длительной жаркой погоды грузовому транспорту разрешат движение по дорогам области даже во время комендантского часа. Это разрешение будет действовать при условии отсутствия реальной угрозы жизни, безопасности людей, общественным или государственным интересам.

Для обеспечения беспрепятственного перемещения водители и перевозчики должны обязательно иметь при себе сопроводительные документы на груз и предъявлять их по требованию уполномоченных лиц.

В случае ночных перевозок грузов на территории Одесской области нужно заблаговременно оформить специальный пропуск, отмечают в Укртрансбезопасности.

Потенциальная война с РФ: Германия планирует привлечь женщин и пенсионеров к управлению грузовиками22.07.25, 06:41 • 5070 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоАвто
Николаевская область
Одесская область