В двух областях разрешили движение грузовикам во время комендантского часа
Киев • УНН
В Одесской и Николаевской областях разрешено движение грузового транспорта во время комендантского часа. Для этого необходимы сопроводительные документы, а в Одесской области – спецпропуск.
На территории Одесской и Николаевской областей большегрузным транспортным средствам разрешено передвигаться во время комендантского часа. Об этом сообщает Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность), пишет УНН.
Детали
Николаевская областная государственная администрация сообщила, что временно, до 10 сентября 2025 года, в периоды длительной жаркой погоды грузовому транспорту разрешат движение по дорогам области даже во время комендантского часа. Это разрешение будет действовать при условии отсутствия реальной угрозы жизни, безопасности людей, общественным или государственным интересам.
Для обеспечения беспрепятственного перемещения водители и перевозчики должны обязательно иметь при себе сопроводительные документы на груз и предъявлять их по требованию уполномоченных лиц.
В случае ночных перевозок грузов на территории Одесской области нужно заблаговременно оформить специальный пропуск, отмечают в Укртрансбезопасности.
Потенциальная война с РФ: Германия планирует привлечь женщин и пенсионеров к управлению грузовиками22.07.25, 06:41 • 5070 просмотров