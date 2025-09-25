У "Дії" запускають сертифікацію операторів протимінної діяльності
В Україні запускають онлайн-сертифікацію операторів протимінної діяльності. Це дозволить прискорити розмінування, зробивши процес прозорим та зручним.
У застосунку "Дія" запускають онлайн-сертифікацію операторів протимінної діяльності. Про це повідомила Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Деталі
За її словами, відтепер майже всі етапи можна пройти дистанційно: від подання заявки на сертифікацію до апеляції. Єдине, що залишиться оффлайн, - виїзна перевірка на місці.
Зазначається, що для операторів та органів сертифікації передбачені окремі кабінети, що дозволить їм швидко обмінюватися документами й коментарями.
Кожен етап має чіткі терміни, а мінімальний час сертифікації становитиме від 1 місяця.
Станом на зараз у нас зареєстрована 125 операторів, більшість саме українські, лише 8 з них іноземні. Масштабування й пришвидшення розмінування - серед ключових пріоритетів Уряду. Адже Україна сьогодні - одна з найбільш замінованих країн світу
Вона також подякувала за підтримку у створенні цього сервісу міжнародним партнерам – Програмі EGAP, що виконується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії, а також "Проєкту підтримки Дія" та Проєкту протимінної діяльності, що реалізуються Програмою розвитку ООН в Україні за фінансування Швеції.
"Він зробить процес прозорим і зручним, а головне — прискорить темпи розмінування. Що швидше працюють оператори, то швидше ми повертаємо безпеку в прифронтові регіони, де люди щодня ризикують життям через російські міни", - наголосила Прем'єр-міністр України.
Нагадаємо
За оцінками Світового банку, для повного розмінування території України потрібно близько 30 млрд доларів. В Україні створять полігон для тестування технологій розмінування.
Український комплекс ГАРТ 5100, для знешкодження мін, сертифіковано. Він управляється дистанційно, має швидкість 1.5 км/год та розміновує понад 2 гектари на день.
