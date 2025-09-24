$41.380.00
Ексклюзив
12:07 • 2526 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
11:17 • 6302 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
11:04 • 12879 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
10:07 • 11428 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
08:38 • 20525 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
07:25 • 15341 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 16811 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43 • 14444 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 26894 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 44924 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
Сертифікати на освітні гранти МОН почали надходити в "Дію": деталі підтвердження та отримання

Київ • УНН

 • 218 перегляди

З 24 вересня 2025 року здобувачі вищої освіти почали отримувати в "Дії" електронні сертифікати на освітні гранти, підтвердження яких триватиме до 25 жовтня. Гранти покривають вартість навчання за контрактом повністю або частково, перераховуючись безпосередньо від МОН на рахунок закладу освіти.

Сертифікати на освітні гранти МОН почали надходити в "Дію": деталі підтвердження та отримання

Від сьогодні, 24 вересня 2025 року, здобувачам вищої освіти 2025 року вступу почали надходити в застосунок Дія електронні сертифікати на освітні гранти. Підтвердження грантів триватиме до 25 жовтня. На початку жовтня гранти почнуть надходити й здобувачам минулого року вступу.  Про це повідомляє МОН України, пише УНН.

Кошти гранту перераховують безпосередньо від МОН на спеціальний рахунок закладу вищої освіти для покриття (повністю або частково) вартості навчання за контрактом. Безпосередньо здобувач вищої освіти грантових коштів не отримує. Підставою для перерахування коштів до закладу є підтверджений у Дії сертифікат та виданий наказ МОН щодо надання гранту

- йдеться у повідомленні.

Хто може отримати грант у 2025/2026 навчальному році:

  • Здобувачі першого року навчання (вступ 2025 року) за контрактом на денній формі навчання — за результатами НМТ, відповідно до Порядку реалізації експерименту.
    • Здобувачі другого року навчання (яким було надано грант у 2024 році), які продовжують навчання і не мають академічної чи фінансової заборгованості, - для них передбачено продовження грантової підтримки.

      У студентів 2-го року навчання сертифікати з’являться пізніше. Наразі відбувається підготовка для реалізації цього етапу та доопрацювання технічної можливості. Усі, хто відповідає умовам експерименту, отримають сертифікати на продовження.

      Сума гранту для першокурсників визначатиметься за результатами мінімум двох предметів НМТ:

      • 150+ балів (або 140+ балів для спеціальностей з особливою підтримкою) - базова сума від 17 000 грн на рік. 
        • 170+ балів — базова сума від 25 000 грн на рік.

          Сума гранту може збільшуватися з урахуванням коефіцієнтів підтримки окремих спеціальностей. Ваш індивідуальний розмір і підстави нарахування будуть зазначені в сертифікаті в Дії.

          Для здобувачів 2-го року навчання (вступників 2024 року) сума гранту на 2025/26 навчальний рік, якщо здобувач не змінює освітню програму, буде індексована пропорційно підвищенню вартості його навчання, але не більш як на 12%. 

          У разі зміни здобувачем освітньої програми грант зберігається (за умови виконання вимог щодо надання гранту певного рівня на відповідну нову спеціальність), але його сума може змінюватися залежно від нової спеціальності. 

          Вступна кампанія: у МОН прогнозують приблизно 30 тис. отримувачів грантів08.08.25, 10:55 • 2147 переглядiв

          Що робити першокурсникам (вступ 2025 року):

          • Перевірити Дію (оновити застосунок за потреби).
            • Очікувати сповіщення в Дії про надходження сертифіката.
              • Відкрити сертифікат на освітній грант та підтвердити його (в разі згоди) в Дії у визначений термін (до 25 жовтня).
                • Оплату в межах суми гранту МОН перераховує університету (перший платіж (50%) - до 1 грудня, другий (50%) - до 1 квітня) про що ви отримаєте сповіщення в застосунку Дія.
                  • Стежити за успішністю навчання та оплатою .

                    Що робити здобувачам другого року навчання (одержувачам грантів з 2024 року):

                    • Очікувати сертифікат у Дії - надсилання відбувається поетапно.
                      • Після появи - підтвердити сертифікат у Дії в зазначений термін.
                        • Перевірити відсутність заборгованостей у закладі (академічної та фінансової). Це умова продовження гранту.

                          Якщо ви змінили освітню програму чи заклад, грант йде за здобувачем: МОН здійснює переоформлення без втрати права на підтримку (за умови виконання вимог щодо надання гранту певного рівня на відповідну нову спеціальність). 

                          Здобувачам, які перевелися на іншу спеціальність, в інший заклад освіти (починаючи з березня 2025 року), спочатку МОН здійснить переоформлення гранту, наступним етапом буде їхнє продовження. Обидва етапи потребують від здобувача підтвердження в Дії.

                          Який вигляд має підтвердження в Дії:

                          • У Дії ви бачите сертифікат на освітній грант з інформацією про рівень і його розмір на навчальний рік.
                            • Якщо ви згодні, натискаєте «Підтвердити», — після цього МОН отримає інформацію про підтвердження та протягом 10 днів затвердить грант наказом.

                              Довідково

                              Гранти - інструмент адресної підтримки здобувача, що підсилює конкуренцію між закладами та дає змогу навчатися там, де обрав здобувач.

                              Кошти гранту перераховує МОН до спеціального фонду ЗВО; здобувач не отримує кошти на особистий рахунок. Після перерахування коштів на рахунок ЗВО, отримувачу гранту в Дії надходить відповідне повідомлення.

                              Загалом процедурні кроки для закладів та здобувачів ідентичні торішнім.

                              Відстрочене ЗНО: абітурієнтам із прифронтових регіонів хочуть дозволити вступати в університети без оцінювання 19.09.25, 14:50 • 2369 переглядiв

                              Ольга Розгон

                              СуспільствоОсвіта
                              Дія (сервіс)
                              Міністерство освіти і науки України