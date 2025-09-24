Сертификаты на образовательные гранты МОН начали поступать в "Дію": детали подтверждения и получения

$41.380.00
Эксклюзив
13:04 • 2340 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
12:07 • 7454 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
11:17 • 11212 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
11:04 • 18847 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
10:07 • 14493 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
08:38 • 25399 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 16844 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 17717 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
24 сентября, 06:43 • 14809 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 27261 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
Вся Европа сталкивается с угрозами дестабилизации со стороны России – Макрон24 сентября, 03:52 • 10909 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto24 сентября, 05:16 • 43394 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto24 сентября, 05:30 • 34143 просмотра
В рф сообщают о новой атаке на нефтехимический комплекс в БашкортостанеPhotoVideo24 сентября, 06:00 • 28527 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло09:04 • 19848 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы11:04 • 18830 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло09:04 • 20286 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
08:38 • 25386 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto24 сентября, 05:30 • 34578 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto24 сентября, 05:16 • 43821 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 34565 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 94680 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 54582 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 68779 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 120345 просмотра
Сертификаты на образовательные гранты МОН начали поступать в "Дію": детали подтверждения и получения

Киев • УНН

 • 914 просмотра

С 24 сентября 2025 года соискатели высшего образования начали получать в "Дії" электронные сертификаты на образовательные гранты, подтверждение которых продлится до 25 октября. Гранты покрывают стоимость обучения по контракту полностью или частично, перечисляясь непосредственно от МОН на счет учебного заведения.

Сертификаты на образовательные гранты МОН начали поступать в "Дію": детали подтверждения и получения

С сегодняшнего дня, 24 сентября 2025 года, соискателям высшего образования 2025 года поступления начали поступать в приложение «Дія» электронные сертификаты на образовательные гранты. Подтверждение грантов продлится до 25 октября. В начале октября гранты начнут поступать и соискателям прошлого года поступления. Об этом сообщает МОН Украины, пишет УНН.

Средства гранта перечисляются непосредственно от МОН на специальный счет учреждения высшего образования для покрытия (полностью или частично) стоимости обучения по контракту. Непосредственно соискатель высшего образования грантовых средств не получает. Основанием для перечисления средств в учреждение является подтвержденный в «Дії» сертификат и изданный приказ МОН о предоставлении гранта

- говорится в сообщении.

Кто может получить грант в 2025/2026 учебном году:

  • Соискатели первого года обучения (поступление 2025 года) по контракту на дневной форме обучения — по результатам НМТ, в соответствии с Порядком реализации эксперимента.
    • Соискатели второго года обучения (которым был предоставлен грант в 2024 году), которые продолжают обучение и не имеют академической или финансовой задолженности, — для них предусмотрено продолжение грантовой поддержки.

      У студентов 2-го года обучения сертификаты появятся позже. Сейчас происходит подготовка для реализации этого этапа и доработка технической возможности. Все, кто соответствует условиям эксперимента, получат сертификаты на продолжение.

      Сумма гранта для первокурсников будет определяться по результатам минимум двух предметов НМТ:

      • 150+ баллов (или 140+ баллов для специальностей с особой поддержкой) — базовая сумма от 17 000 грн в год.
        • 170+ баллов — базовая сумма от 25 000 грн в год.

          Сумма гранта может увеличиваться с учетом коэффициентов поддержки отдельных специальностей. Ваш индивидуальный размер и основания начисления будут указаны в сертификате в «Дії».

          Для соискателей 2-го года обучения (поступающих 2024 года) сумма гранта на 2025/26 учебный год, если соискатель не меняет образовательную программу, будет индексирована пропорционально повышению стоимости его обучения, но не более чем на 12%.

          В случае изменения соискателем образовательной программы грант сохраняется (при условии выполнения требований по предоставлению гранта определенного уровня на соответствующую новую специальность), но его сумма может изменяться в зависимости от новой специальности.

          Вступительная кампания: в МОН прогнозируют около 30 тыс. получателей грантов08.08.25, 10:55 • 2147 просмотров

          Что делать первокурсникам (поступление 2025 года):

          • Проверить «Дію» (обновить приложение при необходимости).
            • Ожидать уведомления в «Дії» о поступлении сертификата.
              • Открыть сертификат на образовательный грант и подтвердить его (в случае согласия) в «Дії» в определенный срок (до 25 октября).
                • Оплату в пределах суммы гранта МОН перечисляет университету (первый платеж (50%) — до 1 декабря, второй (50%) — до 1 апреля), о чем вы получите уведомление в приложении «Дія».
                  • Следить за успеваемостью и оплатой.

                    Что делать соискателям второго года обучения (получателям грантов с 2024 года):

                    • Ожидать сертификат в «Дії» — отправка происходит поэтапно.
                      • После появления — подтвердить сертификат в «Дії» в указанный срок.
                        • Проверить отсутствие задолженностей в учреждении (академической и финансовой). Это условие продолжения гранта.

                          Если вы изменили образовательную программу или учреждение, грант следует за соискателем: МОН осуществляет переоформление без потери права на поддержку (при условии выполнения требований по предоставлению гранта определенного уровня на соответствующую новую специальность).

                          Соискателям, которые перевелись на другую специальность, в другое учебное заведение (начиная с марта 2025 года), сначала МОН осуществит переоформление гранта, следующим этапом будет их продолжение. Оба этапа требуют от соискателя подтверждения в «Дії».

                          Как выглядит подтверждение в «Дії»:

                          • В «Дії» вы видите сертификат на образовательный грант с информацией об уровне и его размере на учебный год.
                            • Если вы согласны, нажимаете «Подтвердить», — после этого МОН получит информацию о подтверждении и в течение 10 дней утвердит грант приказом.

                              Справка

                              Гранты — инструмент адресной поддержки соискателя, который усиливает конкуренцию между учреждениями и позволяет учиться там, где выбрал соискатель.

                              Средства гранта перечисляет МОН в специальный фонд ЗВО; соискатель не получает средства на личный счет. После перечисления средств на счет ЗВО, получателю гранта в «Дії» поступает соответствующее сообщение.

                              В целом процедурные шаги для учреждений и соискателей идентичны прошлогодним.

                              Отложенное ВНО: абитуриентам из прифронтовых регионов хотят разрешить поступать в университеты без оценивания19.09.25, 14:50 • 2372 просмотра

                              Ольга Розгон

                              ОбществоОбразование
                              Дія (сервис)
                              Министерство образования и науки Украины