Сертификаты на образовательные гранты МОН начали поступать в "Дію": детали подтверждения и получения

С сегодняшнего дня, 24 сентября 2025 года, соискателям высшего образования 2025 года поступления начали поступать в приложение «Дія» электронные сертификаты на образовательные гранты. Подтверждение грантов продлится до 25 октября. В начале октября гранты начнут поступать и соискателям прошлого года поступления. Об этом сообщает МОН Украины, пишет УНН.

Средства гранта перечисляются непосредственно от МОН на специальный счет учреждения высшего образования для покрытия (полностью или частично) стоимости обучения по контракту. Непосредственно соискатель высшего образования грантовых средств не получает. Основанием для перечисления средств в учреждение является подтвержденный в «Дії» сертификат и изданный приказ МОН о предоставлении гранта - говорится в сообщении.

Кто может получить грант в 2025/2026 учебном году:

Соискатели первого года обучения (поступление 2025 года) по контракту на дневной форме обучения — по результатам НМТ, в соответствии с Порядком реализации эксперимента.

Соискатели второго года обучения (которым был предоставлен грант в 2024 году), которые продолжают обучение и не имеют академической или финансовой задолженности, — для них предусмотрено продолжение грантовой поддержки.

У студентов 2-го года обучения сертификаты появятся позже. Сейчас происходит подготовка для реализации этого этапа и доработка технической возможности. Все, кто соответствует условиям эксперимента, получат сертификаты на продолжение.

Сумма гранта для первокурсников будет определяться по результатам минимум двух предметов НМТ:

150+ баллов (или 140+ баллов для специальностей с особой поддержкой) — базовая сумма от 17 000 грн в год.

170+ баллов — базовая сумма от 25 000 грн в год.

Сумма гранта может увеличиваться с учетом коэффициентов поддержки отдельных специальностей. Ваш индивидуальный размер и основания начисления будут указаны в сертификате в «Дії».

Для соискателей 2-го года обучения (поступающих 2024 года) сумма гранта на 2025/26 учебный год, если соискатель не меняет образовательную программу, будет индексирована пропорционально повышению стоимости его обучения, но не более чем на 12%.

В случае изменения соискателем образовательной программы грант сохраняется (при условии выполнения требований по предоставлению гранта определенного уровня на соответствующую новую специальность), но его сумма может изменяться в зависимости от новой специальности.

Что делать первокурсникам (поступление 2025 года):

Проверить «Дію» (обновить приложение при необходимости).

Ожидать уведомления в «Дії» о поступлении сертификата.

Открыть сертификат на образовательный грант и подтвердить его (в случае согласия) в «Дії» в определенный срок (до 25 октября).

Оплату в пределах суммы гранта МОН перечисляет университету (первый платеж (50%) — до 1 декабря, второй (50%) — до 1 апреля), о чем вы получите уведомление в приложении «Дія».

Следить за успеваемостью и оплатой.

Что делать соискателям второго года обучения (получателям грантов с 2024 года):

Ожидать сертификат в «Дії» — отправка происходит поэтапно.

После появления — подтвердить сертификат в «Дії» в указанный срок.

Проверить отсутствие задолженностей в учреждении (академической и финансовой). Это условие продолжения гранта.

Если вы изменили образовательную программу или учреждение, грант следует за соискателем: МОН осуществляет переоформление без потери права на поддержку (при условии выполнения требований по предоставлению гранта определенного уровня на соответствующую новую специальность).

Соискателям, которые перевелись на другую специальность, в другое учебное заведение (начиная с марта 2025 года), сначала МОН осуществит переоформление гранта, следующим этапом будет их продолжение. Оба этапа требуют от соискателя подтверждения в «Дії».

Как выглядит подтверждение в «Дії»:

В «Дії» вы видите сертификат на образовательный грант с информацией об уровне и его размере на учебный год.

Если вы согласны, нажимаете «Подтвердить», — после этого МОН получит информацию о подтверждении и в течение 10 дней утвердит грант приказом.

Справка

Гранты — инструмент адресной поддержки соискателя, который усиливает конкуренцию между учреждениями и позволяет учиться там, где выбрал соискатель.

Средства гранта перечисляет МОН в специальный фонд ЗВО; соискатель не получает средства на личный счет. После перечисления средств на счет ЗВО, получателю гранта в «Дії» поступает соответствующее сообщение.

В целом процедурные шаги для учреждений и соискателей идентичны прошлогодним.

