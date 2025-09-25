В "Дії" запускают сертификацию операторов противоминной деятельности
Киев • УНН
В Украине запускают онлайн-сертификацию операторов противоминной деятельности. Это позволит ускорить разминирование, сделав процесс прозрачным и удобным.
В приложении "Дія" запускают онлайн-сертификацию операторов противоминной деятельности. Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
По ее словам, отныне почти все этапы можно пройти дистанционно: от подачи заявки на сертификацию до апелляции. Единственное, что останется оффлайн, - выездная проверка на месте.
Отмечается, что для операторов и органов сертификации предусмотрены отдельные кабинеты, что позволит им быстро обмениваться документами и комментариями.
Каждый этап имеет четкие сроки, а минимальное время сертификации составит от 1 месяца.
По состоянию на сейчас у нас зарегистрировано 125 операторов, большинство именно украинские, только 8 из них иностранные. Масштабирование и ускорение разминирования - среди ключевых приоритетов Правительства. Ведь Украина сегодня - одна из самых заминированных стран мира
Она также поблагодарила за поддержку в создании этого сервиса международных партнеров – Программу EGAP, выполняемую Фондом Восточная Европа при поддержке Швейцарии, а также "Проект поддержки Дія" и Проект противоминной деятельности, реализуемые Программой развития ООН в Украине при финансировании Швеции.
"Он сделает процесс прозрачным и удобным, а главное — ускорит темпы разминирования. Чем быстрее работают операторы, тем быстрее мы возвращаем безопасность в прифронтовые регионы, где люди ежедневно рискуют жизнью из-за российских мин", - подчеркнула Премьер-министр Украины.
Напомним
По оценкам Всемирного банка, для полного разминирования территории Украины потребуется около 30 млрд долларов. В Украине создадут полигон для тестирования технологий разминирования.
Украинский комплекс ГАРТ 5100, для обезвреживания мин, сертифицирован. Он управляется дистанционно, имеет скорость 1.5 км/ч и разминирует более 2 гектаров в день.
Сертификаты на образовательные гранты МОН начали поступать в "Дію": детали подтверждения и получения24.09.25, 14:48 • 2180 просмотров