Ексклюзив
08:19 • 12271 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
07:00 • 17666 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії
05:50 • 10661 перегляди
Україна домовилася з Грецією про імпорт газу для забезпечення зимових потреб - Зеленський розповів подробиці
15 листопада, 17:21 • 23917 перегляди
Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров
15 листопада, 13:07 • 40159 перегляди
Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму
15 листопада, 09:13 • 42585 перегляди
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
15 листопада, 07:45 • 40311 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 52241 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 44796 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 38486 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
У "Дії" вже подали понад 2,5 млн заявок на зимову підтримку

Київ • УНН

 • 1244 перегляди

Президент Зеленський повідомив, що темп подачі заявок на разову грошову допомогу у 1000 гривень у рамках держпрограми «Зимова підтримка», зберігається високим.

У "Дії" вже подали понад 2,5 млн заявок на зимову підтримку

Українці активно подають заявки на зимову підтримку через застосунок "Дія" – їх уже більше ніж 2,5 мільйона. Програма показує високий попит і потребу серед населення.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережах, передає УНН.

Деталі

Станом на зараз у "Дії" зареєстровано понад 2,5 млн заявок на зимову підтримку. Із них більше ніж 300 тисяч – це заявки на дітей. Така кількість свідчить про своєчасність і необхідність програми.

Темп та обсяг подачі заявок чітко свідчать про своєчасність і необхідність такої програми підтримки

- йдеться у дописі.

З вівторка українці зможуть подавати заявки також через Укрпошту. Це має зробити процес доступнішим для тих, хто не може скористатися електронним сервісом. Уряд України запевняє, що програма зимової підтримки буде повністю профінансована.

Нагадаємо

У Кабміні затвердили дати початку подачі заявок на отримання тисячі гривень. Зробити це можна буде уже з 15 листопада.

Алла Кіосак

Політика
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Укрпошта
Володимир Зеленський
Україна