У "Дії" вже подали понад 2,5 млн заявок на зимову підтримку
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив, що темп подачі заявок на разову грошову допомогу у 1000 гривень у рамках держпрограми «Зимова підтримка», зберігається високим.
Українці активно подають заявки на зимову підтримку через застосунок "Дія" – їх уже більше ніж 2,5 мільйона. Програма показує високий попит і потребу серед населення.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережах, передає УНН.
Деталі
Станом на зараз у "Дії" зареєстровано понад 2,5 млн заявок на зимову підтримку. Із них більше ніж 300 тисяч – це заявки на дітей. Така кількість свідчить про своєчасність і необхідність програми.
Темп та обсяг подачі заявок чітко свідчать про своєчасність і необхідність такої програми підтримки
З вівторка українці зможуть подавати заявки також через Укрпошту. Це має зробити процес доступнішим для тих, хто не може скористатися електронним сервісом. Уряд України запевняє, що програма зимової підтримки буде повністю профінансована.
Нагадаємо
У Кабміні затвердили дати початку подачі заявок на отримання тисячі гривень. Зробити це можна буде уже з 15 листопада.