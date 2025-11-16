$42.060.00
В «Дії» уже подано более 2,5 млн заявок на зимнюю поддержку

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Президент Зеленский сообщил, что темп подачи заявок на разовую денежную помощь в 1000 гривен в рамках госпрограммы «Зимняя поддержка» сохраняется высоким.

Украинцы активно подают заявки на зимнюю поддержку через приложение "Дія" – их уже более 2,5 миллиона. Программа показывает высокий спрос и потребность среди населения.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях, передает УНН.

Детали

По состоянию на сейчас в "Дії" зарегистрировано более 2,5 млн заявок на зимнюю поддержку. Из них более 300 тысяч – это заявки на детей. Такое количество свидетельствует о своевременности и необходимости программы.

Темп и объем подачи заявок четко свидетельствуют о своевременности и необходимости такой программы поддержки

- говорится в сообщении.

Со вторника украинцы смогут подавать заявки также через Укрпочту. Это должно сделать процесс более доступным для тех, кто не может воспользоваться электронным сервисом. Правительство Украины уверяет, что программа зимней поддержки будет полностью профинансирована.

Напомним

В Кабмине утвердили даты начала подачи заявок на получение тысячи гривен. Сделать это можно будет уже с 15 ноября.

Алла Киосак

