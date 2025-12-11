У держдумі рф пропонують заморожувати майно "іноагентів" за кордоном

Комісія державної думи рф із розслідування фактів втручання іноземних держав запропонувала обмежити в правах росіян, які проживають за кордоном і мають покарання за низкою статей, включно з "дискредитацією армії" та "участю в діяльності небажаної організації". Про це пише УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

Як повідомив голова комісії василь піскарьов, обмеження стосуватимуться як засуджених за кримінальними та адміністративними статтями, так і тих, хто виїхав за кордон для "ухилення від виконання покарання".

"роскомнадзор" заблокував Snapchat в рф: додаток нібито використовували для "тероризму та шахрайства"

Серед тимчасових обмежень, які пропонується запровадити:

Заморожування грошових коштів та іншого майна.

Заборона на реєстрацію нерухомості.

Заборона на реєстрацію як ФОП чи самозайнятого.

Призупинення дії водійського посвідчення та ліцензій.

Заборона на дистанційне банківське обслуговування в рф.

Заборона на користування послугами консульств (включно з видачею документів).

Заборона на нотаріальні дії та укладання угод за довіреністю.

Передбачається, що рішення про запровадження цих заходів прийматиме генпрокуратура рф, яка також вестиме публічний список таких осіб, аналогічний реєстру "іноагентів".

Путін планує заблокувати росіянам дзвінки з "недружніх країн" для посилення інфоізоляції – ЦПД