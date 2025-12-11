$42.280.10
Ексклюзив
14:13 • 6710 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
13:51 • 11702 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
13:44 • 15950 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
12:12 • 13710 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11:59 • 16991 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58 • 15153 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11:00 • 15952 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
11 грудня, 10:29 • 16471 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 36979 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
11 грудня, 07:59 • 21989 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
У держдумі рф пропонують заморожувати майно "іноагентів" за кордоном

Київ • УНН

 • 90 перегляди

держдума рф запропонувала заморожувати майно і обмежувати права росіян за кордоном, звинувачених у «дискредитації армії» та участі в "небажаних" організаціях.

У держдумі рф пропонують заморожувати майно "іноагентів" за кордоном

Комісія державної думи рф із розслідування фактів втручання іноземних держав запропонувала обмежити в правах росіян, які проживають за кордоном і мають покарання за низкою статей, включно з "дискредитацією армії" та "участю в діяльності небажаної організації". Про це пише УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

Як повідомив голова комісії василь піскарьов, обмеження стосуватимуться як засуджених за кримінальними та адміністративними статтями, так і тих, хто виїхав за кордон для "ухилення від виконання покарання".

"роскомнадзор" заблокував Snapchat в рф: додаток нібито використовували для "тероризму та шахрайства"04.12.25, 18:47 • 4413 переглядiв

Серед тимчасових обмежень, які пропонується запровадити:

  • Заморожування грошових коштів та іншого майна.
    • Заборона на реєстрацію нерухомості.
      • Заборона на реєстрацію як ФОП чи самозайнятого.
        • Призупинення дії водійського посвідчення та ліцензій.
          • Заборона на дистанційне банківське обслуговування в рф.
            • Заборона на користування послугами консульств (включно з видачею документів).
              • Заборона на нотаріальні дії та укладання угод за довіреністю.

                Передбачається, що рішення про запровадження цих заходів прийматиме генпрокуратура рф, яка також вестиме публічний список таких осіб, аналогічний реєстру "іноагентів". 

                Путін планує заблокувати росіянам дзвінки з "недружніх країн" для посилення інфоізоляції – ЦПД10.12.25, 20:49 • 3656 переглядiв

                Степан Гафтко

                Новини Світу
                російська пропаганда
                Санкції
                Соціальна мережа
                Війна в Україні
                Володимир Путін