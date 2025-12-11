В госдуме рф предлагают замораживать имущество "иноагентов" за рубежом

$42.280.10
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцев
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
рф ударила по энергетике в двух областях, графики круглосуточно, но кое-где их уже сократили - Минэнерго11 декабря, 08:24 • 6066 просмотра
Дроны атаковали ТЭЦ в смоленской области, которая обеспечивает оборонную промышленность рф - ЦПД11 декабря, 10:02 • 18589 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 17823 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 30817 просмотра
ВСУ вывесили флаг Украины в Покровске: оборона города продолжаетсяVideo11:42 • 16991 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 31168 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 49621 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 50806 просмотра
Дональд Трамп
Марк Рютте
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Эмманюэль Макрон
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Великобритания
Государственная граница Украины
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 18074 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 27063 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 32633 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 28510 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 37257 просмотра
В госдуме рф предлагают замораживать имущество "иноагентов" за рубежом

Киев • УНН

 • 666 просмотра

рррррррррррррррр

В госдуме рф предлагают замораживать имущество "иноагентов" за рубежом

Комиссия Государственной думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств предложила ограничить в правах россиян, проживающих за границей и имеющих наказания по ряду статей, включая "дискредитацию армии" и "участие в деятельности нежелательной организации". Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Как сообщил глава комиссии Василий Пискарев, ограничения будут касаться как осужденных по уголовным и административным статьям, так и тех, кто выехал за границу для "уклонения от исполнения наказания".

ч. "Роскомнадзор" заблокировал Snapchat в РФ: приложение якобы использовали для "терроризма и мошенничества"

Среди временных ограничений, которые предлагается ввести:

  • Замораживание денежных средств и другого имущества.
    • Запрет на регистрацию недвижимости.
      • Запрет на регистрацию в качестве ИП или самозанятого.
        • Приостановление действия водительского удостоверения и лицензий.
          • Запрет на дистанционное банковское обслуживание в РФ.
            • Запрет на пользование услугами консульств (включая выдачу документов).
              • Запрет на нотариальные действия и заключение сделок по доверенности.

                Предполагается, что решение о введении этих мер будет принимать Генпрокуратура РФ, которая также будет вести публичный список таких лиц, аналогичный реестру "иноагентов". 

                ч. Путин планирует заблокировать россиянам звонки из "недружественных стран" для усиления инфоизоляции – ЦПД

                Степан Гафтко

                Новости Мира
                российская пропаганда
                Санкции
                Социальная сеть
                Война в Украине
                Владимир Путин