В госдуме рф предлагают замораживать имущество "иноагентов" за рубежом

Комиссия Государственной думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств предложила ограничить в правах россиян, проживающих за границей и имеющих наказания по ряду статей, включая "дискредитацию армии" и "участие в деятельности нежелательной организации". Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Как сообщил глава комиссии Василий Пискарев, ограничения будут касаться как осужденных по уголовным и административным статьям, так и тех, кто выехал за границу для "уклонения от исполнения наказания".

Среди временных ограничений, которые предлагается ввести:

Замораживание денежных средств и другого имущества.

Запрет на регистрацию недвижимости.

Запрет на регистрацию в качестве ИП или самозанятого.

Приостановление действия водительского удостоверения и лицензий.

Запрет на дистанционное банковское обслуживание в РФ.

Запрет на пользование услугами консульств (включая выдачу документов).

Запрет на нотариальные действия и заключение сделок по доверенности.

Предполагается, что решение о введении этих мер будет принимать Генпрокуратура РФ, которая также будет вести публичный список таких лиц, аналогичный реестру "иноагентов".

