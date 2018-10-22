У Держдепі розповіли, як допомагали Україні повертати викрадені активи в 2014 році

“Я щойно приїхала з України, де Бюро держдепартаменту з питань протидії міжнародному наркотрафіку та розвитку правоохоронної системи допомагає зміцнити довіру громадян до правоохоронних органів після революції Євромайдану 2014 року та подальшого конфлікту з Росією”, — сказала Медісон.

За її словами, з 2014 року Бюро співпрацювало з Україною для відновлення органів кримінального правосуддя та відновлення верховенства права в країні.

“Ми підтримали український уряд в розгортанні сили, що зараз становить понад 16 тисяч патрульних поліцейських — зусилля, яке розформувало корумповану та неефективну ДАІ і замінило її сучасною силою що „служить і захищає“. Тоді як попередній підрозділ колись розглядався як найбільш корумпована одиниця, патрульна поліція є зараз однією з найнадійніших правоохоронних органів”, — сказала заступниця Держсекретаря.

Вона розповіла, що в Україні після Майдану її Бюро разом з колегами з Міністерства юстиції США та спільно з Великою Британією організувало зустріч міжнародних спеціалістів, щоб підтримати зусилля України з повернення викрадених активів.

“У складних обставинах після Майдану ця ініціатива допомогла забезпечити докази, відстежувати активи і почати розбудову потенціалу для нових агентств в Україні, щоб вони могли почати переслідувати клептократів. Тепер вони успішно проводять свої власні конфіскації і відновлюють суспільну довіру”, — сказала Медісон.

Як повідомляв УНН, Кірстен Медісон на брифінгу у Києві дала оцінку протидії корупції в Україні: попереду все ще багато роботи.