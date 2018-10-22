В Госдепе рассказали, как помогали Украине возвращать похищенные активы в 2014 году

"Я только что приехала из Украины, где Бюро госдепартамента по вопросам противодействия международному наркотрафику и развития правоохранительной системы помогает укрепить доверие граждан к правоохранительным органам после революции Евромайдана 2014 года и дальнейшего конфликта с Россией", - сказала Мэдисон.

По ее словам, с 2014 года Бюро сотрудничало с Украиной для восстановления органов уголовного правосудия и восстановления верховенства права в стране.

"Мы поддержали украинское правительство в развертывании силы, которая сейчас составляет более 16 тысяч патрульных полицейских - усилие, расформировавшее коррумпированную и неэффективную ГАИ и заменило ее современной силой, которая "служит и защищает". Тогда как предыдущее подразделение рассматривалось как самая коррумпированная единица, патрульная полиция сейчас является одним из самых надежных правоохранительных органов", - сказала заместитель госсекретаря.

Она рассказала, что в Украине после Майдана ее Бюро совместно с коллегами из Министерства юстиции США и совместно с Великобританией организовало встречу международных специалистов, чтобы поддержать усилия Украины по возврату похищенных активов.

"В сложных обстоятельствах после Майдана эта инициатива помогла обеспечить доказательства, отслеживать активы и начать развитие потенциала для новых агентств в Украине, чтобы они могли начать преследовать клептократов. Теперь они успешно проводят свои собственные конфискации и восстанавливают общественное доверие", - сказала Мэдисон.

Как сообщал УНН, Кирстен Мэдисон на брифинге в Киеве дала оценку противодействия коррупции в Украине: впереди все еще много работы.