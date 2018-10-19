У Держдепі дали оцінку протидії корупції в Україні: попереду все ще багато роботи

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Україні все ще залишається багато роботи у сфері реформ, зокрема - у сфері протидії корупції. Про це сказала заступниця Державного cекретаря США – керівниця Бюро держдепартаменту з питань протидії міжнародному наркотрафіку та розвитку правоохоронної системи Кірстен Медісон на брифінгу у Києві, передає кореспондент УНН.