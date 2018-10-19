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У Держдепі дали оцінку протидії корупції в Україні: попереду все ще багато роботи

У Держдепі дали оцінку протидії корупції в Україні: попереду все ще багато роботи

Київ • УНН

 • 15562 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Україні все ще залишається багато роботи у сфері реформ, зокрема - у сфері протидії корупції. Про це сказала заступниця Державного cекретаря США – керівниця Бюро держдепартаменту з питань протидії міжнародному наркотрафіку та розвитку правоохоронної системи Кірстен Медісон на брифінгу у Києві, передає кореспондент УНН.

“Все ще залишається багато роботи, особливо у сфері протидії корупції. Частиною зусиль, впровадження реформ є незалежні антикорупційні інституції, які є важливою частиною цього процесу. Прийняття законодавства щодо створення Вищого антикорупційного суду було важливим етапом”, — сказала заступниця Держсекретаря.

За ії словами, наступним кроком має стати утворення повноцінного функціонального, незалежного та ефективного суду.

“Це буде надзвичайно важливим для розвитку України. Ми очікуємо, що Україна негайно створить суд, як це було обіцяно урядом”, — наголосила вона.

Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко повідомив терміни завершення формування Антикорупційного суду.

Українські Національні Новини

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