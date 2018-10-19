В Госдепе дали оценку борьбе с коррупцией в Украине: впереди все еще много работы

"Все еще остается много работы, особенно в сфере противодействия коррупции. Частью усилий, внедрения реформ являются независимые антикоррупционные институты, которые являются важной частью этого процесса. Принятие законодательства о создании Высшего антикоррупционного суда было важным этапом", - сказала заместитель госсекретаря.

За ее словам, следующим шагом должно стать образование полноценного функционального, независимого и эффективного суда.

"Это будет очень важным для развития Украины. Мы ожидаем, что Украина немедленно создаст суд, как это было обещано правительством", - подчеркнула она.

Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко рассказал о сроках завершения формирования антикоррупционного суда.