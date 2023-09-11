У Держдепі прокоментували вимкнення Starlink поблизу Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Starlink Ілона Маска є життєво важливим інструментом для України, ця технологія має залишитися доступною для українців. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен після повідомлень про те, що Ілон Маск торік вимкнув систему біля узбережжя Криму, щоб запобігти нападу українських безпілотників на російські військові кораблі. Про це пише видання Bloomberg, передає УНН.
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«Ми сподіваємось і очікуємо, що ця технологія залишиться повністю доступною для українців», — сказав Блінкен у неділю в програмі CNN.
Блінкен відмовився коментувати повідомлення, підтверджене Маском, про те, що засновник SpaceX відмовив українському запиту активувати систему в анексованому Москвою кримському порту Севастополь минулого року, щоб допомогти атакувати російські військові судна.
Відповідаючи на запитання, чи повинен Маск понести відповідальність, Блінкен сказав: «Я не можу говорити про конкретний епізод».
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«Ось що я можу вам сказати: Starlink був життєво важливим інструментом для українців, щоб українці могли спілкуватися один з одним, і особливо для військових, щоб спілкуватися в їхніх зусиллях захистити всю територію України», – сказав він.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що минулого року Ілон Маск таємно відключив роботу Starlink біля узбережжя Криму, щоб зірвати атаку України підводними дронами на російський військово-морський флот.
Ілон Маск спростував затвердження телекомпанії CNN про відключення у 2022 році Україні доступу до його сервісу Starlink біля узбережжя Криму. Але він уточнив, що система в цьому районі не була включена і він відхилив запит України на її активацію через побоювання щодо можливої атаки ЗСУ проти російського флоту.
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Ілон Маск передав своєму біографу приватні повідомлення від українського міністра цифрової трансформації Михайла Федорова без запиту на дозвіл. Зокрема, у Washington Post потрапив фрагмент листування Маска і Федорова, щодо відключення інтернет-сервісу Starlink у вересні минулого року, коли українські військові намагались атакувати Чорноморський флот рф в окупованому росіянами Севастополі.