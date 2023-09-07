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Ілон Маск минулого року таємно відключав Starlink, щоб зірвати атаку на російський флот - CNN

Київ • УНН

 • 1457618 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Минулого року Ілон Маск таємно відключив роботу Starlink біля узбережжя Криму, щоб зірвати атаку України підводними дронами на російський військово-морський флот, CNN публікує відривки з нової біографії мільярдера, передає УНН.

Деталі

Ілон Маск, засновник компанії SpaceX, яка надає супутниковий зв’язок Starlink, таємно вимкнув мережу Starlink поблизу Криму минулого року. Це сталося, коли українські підводні безпілотники з вибухівкою наблизилися до російського військово-морського флоту вони "втратили зв'язок і без шкоди викинулися на берег", пише видання. 

Зазначається, що Маск зробив це, побоюючись, того що росія відповість ядерною зброєю на український напад на Крим.

Зазначається, що перед цим засновник компанії SpaceX поговорив з російськими посадовцями, які сказали, що рф може вдатися до ядерної зброї, якщо Україна завдасть удару по Криму.

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