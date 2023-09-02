Подоляк прокоментував політику Маска у Х/Twitter, яка сприяє поширенню роспропоганди
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Радник керівника Офіса Президента України Михайло Подоляк прокоментував політику Ілона Маска у Х/Twitter, яка сприяє поширенню російської пропаганди, зазначивши, що він шукає собі слави Герострата в епоху постінформації, пише УНН.
Цитата
“Ілон Маск, широко відкриті ворота для примітивних російських пропагандистів і російських отруйних ботів/ферм – це зовсім не про свободу слова, антиістеблішмент і правоконсервативний дискурс. Яка наївність...
Йдеться виключно про співучасть у руйнуванні глобальних правил, соціальній дееволюції, заохоченні кровожерливих апетитів карикатурою на імперію “homo soveticus”.
Чому так відкрито шукати слави Герострата в епоху постінформації?” - написав Подоляк у Х/Twitter.
Доповнення
Завдяки верифікованим акаунтам соціальної мережі Twitter (так звані акаунти з синьому галочкою, або ж Twitter Blue) зловмисники отримали можливість розповсюджувати неправдиві та оманливі пости про війну в Україні на багатомільйонну аудиторію.