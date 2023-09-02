Подоляк прокомментировал политику Маска в Х/Twitter, которая способствует распространению роспропаганды
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал политику Илона Маска в Х/Twitter, которая способствует распространению российской пропаганды, отметив, что он ищет себе славы Герострата в эпоху постинформации, пишет УНН.
Цитата
“Илон Маск, широко открытые ворота для примитивных российских пропагандистов и российских отравленных ботов/ферм – это совсем не про свободу слова, антиистеблишмент и правоконсервативный дискурс. Какая наивность...
Речь идет исключительно о соучастии в разрушении глобальных правил, социальной деэволюции, поощрении кровожадных аппетитов карикатурой на империю “homo soveticus”.
Почему так открыто искать славы Герострата в эпоху постинформации?” - написал Подоляк в Х/Twitter.
Дополнение
Благодаря верифицированным аккаунтам социальной сети Twitter (так называемые аккаунты с синей галочкой, или Twitter Blue) злоумышленники получили возможность распространять ложные и обманчивые посты о войне в Украине на многомиллионную аудиторию.