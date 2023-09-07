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Илон Маск в прошлом году тайно отключал Starlink, чтобы сорвать атаку на российский флот - CNN

Киев • УНН

 • 1457615 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В прошлом году Илон Маск тайно отключил работу Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку Украины подводными дронами на российский военно-морской флот, CNN публикует отрывки из новой биографии миллиардера, передает УНН.

Детали

Илон Маск, основатель компании SpaceX, которая предоставляет спутниковую связь Starlink, тайно отключил сеть Starlink вблизи Крыма в прошлом году. Это произошло, когда украинские подводные беспилотники со взрывчаткой приблизились к российскому военно-морскому флоту они "потеряли связь и без ущерба выбросились на берег", пишет издание. 

Отмечается, что Маск сделал это, опасаясь, того что россия ответит ядерным оружием на украинское нападение на Крым.

Отмечается, что перед этим основатель компании SpaceX поговорил с российскими чиновниками, которые сказали, что рф может прибегнуть к ядерному оружию, если Украина нанесет удар по Крыму.

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