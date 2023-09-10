Системи Starlink дійсно не працювали певний час біля Криму – Буданов

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«Особисто я не впевнений, що особисто пан Ілон Маск оперував якимись міфічними кнопками й зупиняв рух якихось апаратів. Це моя особиста думка. Те, що системи Starlink не працювали певний час біля Криму, я можу це абсолютно підтвердити, тому що ми також застосували певну техніку…Ми одразу зрозуміли, що просто там немає покриття», - сказав Буданов.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що минулого року Ілон Маск таємно відключив роботу Starlink біля узбережжя Криму, щоб зірвати атаку України підводними дронами на російський військово-морський флот.

Ілон Маск спростував затвердження телекомпанії CNN про відключення у 2022 році Україні доступу до його сервісу Starlink біля узбережжя Криму. Але він уточнив, що система в цьому районі не була включена і він відхилив запит України на її активацію через побоювання щодо можливої атаки ЗСУ проти російського флоту.

Ілон Маск передав своєму біографу приватні повідомлення від українського міністра цифрової трансформації Михайла Федорова без запиту на дозвіл. Зокрема, у Washington Post потрапив фрагмент листування Маска і Федорова, щодо відключення інтернет-сервісу Starlink у вересні минулого року, коли українські військові намагались атакувати Чорноморський флот рф в окупованому росіянами Севастополі.