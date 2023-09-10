Системы Starlink действительно не работали определенное время возле Крыма - Буданов

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«Лично я не уверен, что лично господин Илон Маск оперировал какими-то мифическими кнопками и останавливал движение каких-то аппаратов. Это мое личное мнение. То, что системы Starlink не работали определенное время возле Крыма, я могу это абсолютно подтвердить, потому что мы также применили определенную технику…Мы сразу поняли, что просто там нет покрытия», - сказал Буданов.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в прошлом году Илон Маск тайно отключил работу Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку Украины подводными дронами на российский военно-морской флот.

Илон Маск опроверг утверждение телекомпании CNN об отключении в 2022 году Украине доступа к его сервису Starlink у побережья Крыма. Но он уточнил, что система в этом районе не была включена и он отклонил запрос Украины на ее активацию из-за опасений относительно возможной атаки ВСУ против российского флота.

Илон Маск передал своему биографу частные сообщения от украинского министра цифровой трансформации Михаила Федорова без запроса на разрешение. В частности, в Washington Post попал фрагмент переписки Маска и Федорова, об отключении интернет-сервиса Starlink в сентябре прошлого года, когда украинские военные пытались атаковать Черноморский флот рф в оккупированном россиянами Севастополе.