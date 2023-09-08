Скандал з відключеним Starlink в Україні: Маск передав біографу листування із віцепрем’єром Федоровим без дозволу українського високопосадовця

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Михайло Федоров каже, що розкриття інформації про доступ військових до інтернет-сервісу Starlink “неприємне”, втім це навряд матиме негативні наслідки для українських військових, адже описаному епізоду майже рік.

“Це не дуже красиво. Я ніколи не показував і не розповідав про наше листування публічно”, — сказав Федоров в інтерв’ю Financial Times.

Федоров також зазначив, що Маск сказав, що він сам вимкнув сервіс Starlink на лінії фронту на південному сході України, коли український міністр попросив його увімкнути зв’язок у Криму та до кордонів. “Коли включив, то написав, що знову включив”, — додав Федоров.

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Попри вересневу історію із вимкненим в Україні Старлінком, віцепрем'єр-міністр України все одно дякує та хвалить Ілона Маска за надання послуги супутникового інтернету: “Я думаю, що якби він цього не зробив, це була б катастрофа, ми б просто не змогли битися так, якби він цього не зробив”.

Нагадаємо

Ілон Маск відключив Старлінк в Україні наприкінці вересня минулого року, аби завадити українським військовим атакувати Чорноморський флот рф в окупованому росіянами Севастополі. Про це стало відомо з уривка біографії Маска, написаної американським журналістом і письменником Волтером Айзексоном, у Washington Post.

Однак, згодом Маск спростував твердження журналістів про відключення у 2022 році в Україні доступу до його сервісу Starlink біля узбережжя Криму. Мовляв, система в цьому районі не була включена. Втім, він відхилив і запит України на її активацію через побоювання щодо можливої атаки ЗСУ проти російського флоту. “Якби я погодився на їхній запит, тоді SpaceX був би явним співучасником великої війни та ескалації конфлікту”, — написав Макс у своїй соцмережі Х.